Il prezzo del gas naturale ha registrato un nuovo e significativo aumento sulla piazza TTF di Amsterdam, superando la soglia dei 46 euro al megawattora. Questo rialzo è strettamente collegato a un grave episodio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, scatenando un incendio a bordo e generando preoccupazione nei mercati.

I contratti future sul mese di agosto hanno evidenziato un incremento notevole, segnando un rialzo del 4,35% e attestandosi a 46,05 euro al megawattora.

L'incidente marittimo, che ha innescato questa reazione sui mercati, si è verificato al largo delle coste dell'Oman, proprio nello stretto di Hormuz, una via d'acqua di cruciale importanza strategica per il trasporto globale di idrocarburi.

Dinamica dell'attacco e indagini in corso

Secondo le informazioni diffuse dal centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), la nave è stata colpita sul lato sinistro mentre procedeva verso sud, in uscita dallo stretto e diretta verso il Golfo di Oman. L'UKMTO ha specificato in un aggiornamento che: "A tanker has reported being hit by an unknown projectile on the port side causing a fire, whilst travelling southbound". Questo dettaglio ha fornito un quadro più preciso dell'accaduto, evidenziando la natura inaspettata dell'attacco.

Le autorità britanniche hanno prontamente chiarito che l'episodio non ha causato alcun impatto ambientale significativo e che sono state avviate indagini approfondite per accertare la dinamica esatta e le eventuali responsabilità. La ricerca di chiarezza su quanto accaduto è fondamentale per comprendere le implicazioni future sulla sicurezza delle rotte marittime.

Contesto regionale e reazioni internazionali

Successivamente, la televisione di stato iraniana ha riportato che la nave coinvolta, identificata come un trasportatore di gas naturale liquefatto (LNG) proveniente dal Qatar, sarebbe stata attaccata dopo aver ignorato alcuni avvertimenti. Questa comunicazione ha lasciato intendere un possibile coinvolgimento di Teheran nell'incidente, sebbene non siano giunte conferme ufficiali da parte del governo iraniano, mantenendo un velo di incertezza sulle responsabilità dirette.

È importante ricordare che, in precedenza, le forze militari iraniane avevano già emesso avvertimenti espliciti, specificando che tutte le petroliere in transito nello stretto di Hormuz avrebbero dovuto utilizzare esclusivamente le rotte approvate dall'Iran. Era stato inoltre sottolineato che qualsiasi deviazione da tali percorsi avrebbe comportato una risposta immediata e decisa. L'incidente recente ha inevitabilmente contribuito a mantenere elevata la tensione nella regione, esercitando un'influenza significativa e tangibile sui mercati energetici europei, già sensibili a ogni variazione geopolitica.