Il prezzo del gas ha registrato un significativo rialzo sulla piazza di Amsterdam il 15 luglio 2026, superando la soglia dei 54 euro al megawattora. Questa impennata, che ha visto i contratti future sul mese di agosto guadagnare il 2,15% e attestarsi a 54,1 euro, riporta le quotazioni ai livelli dello scorso 30 marzo. L'aumento è una diretta conseguenza dell'annuncio di chiusura dello stretto di Hormuz da parte del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, un evento che ha scatenato nuove tensioni geopolitiche in una delle aree più cruciali per il traffico energetico globale.

Questa notizia ha innescato una reazione immediata sui mercati, evidenziando la sensibilità del settore energetico agli sviluppi geopolitici.

L'andamento del mercato del gas in Europa

Le quotazioni del gas in Europa si sono attestate intorno ai 53,65 euro al megawattora (MWh). Il contratto TTF di Amsterdam ha registrato un significativo incremento del 4,6% in una singola seduta.Un tale incremento è un segnale chiaro di accresciuta tensione sul mercato, spesso correlata a fattori esterni come i rischi geopolitici o le dinamiche di offerta e domanda. Il TTF, acronimo di Title Transfer Facility, è riconosciuto come il principale punto di riferimento per il prezzo del gas destinato al continente europeo e funge da benchmark cruciale per le transazioni sul mercato all'ingrosso.

Lo stretto di Hormuz e l'impatto sui prezzi energetici

Lo stretto di Hormuz è universalmente riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più strategici a livello globale per il trasporto di petrolio e gas. La sua posizione geografica lo rende un collo di bottiglia vitale per una quota considerevole delle forniture mondiali. Le tensioni politiche e i potenziali rischi di interruzione del traffico marittimo in questa regione esercitano un'influenza diretta e immediata sui mercati energetici globali. La prospettiva di una chiusura, o anche solo la minaccia, dello stretto genera una marcata incertezza riguardo alle future disponibilità di energia e ai costi di approvvigionamento per l'Europa. Questa situazione innesca rapidi e talvolta drastici aggiustamenti nei prezzi, come chiaramente osservato nelle ultime ore.

In sintesi, l'annuncio relativo allo stretto di Hormuz ha provocato un'immediata reazione sui mercati, spingendo il prezzo del gas a livelli significativi. L'incremento del TTF di Amsterdam e il valore di 53,65 euro al MWh riflettono la crescente preoccupazione degli operatori per le future forniture e i relativi costi di approvvigionamento energetico per il continente europeo. Questo scenario sottolinea la vulnerabilità del sistema energetico europeo di fronte a eventi geopolitici che interessano rotte commerciali fondamentali.