Il 23 luglio 2026, il prezzo del gas ha registrato un avvio in rialzo sulle principali piazze europee. Ad Amsterdam, le quotazioni del gas naturale, riferimento per il mercato europeo, sono aumentate del 2,2%, attestandosi a 63,89 euro al megawattora. L'andamento riflette l'attenzione degli operatori alla situazione in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz, aree strategiche per il transito di risorse energetiche.

L'andamento delle quotazioni in Europa

Il mercato del gas europeo si avvale del Ttf (Title Transfer Facility) di Amsterdam come principale hub di scambio continentale.

Le variazioni di prezzo in apertura indicano le attese degli operatori per le consegne future, influenzate da tensioni geopolitiche o cambiamenti nelle previsioni di costo. Nella seduta odierna, il rialzo del 2,2% ha portato il prezzo a 63,89 euro al megawattora. In precedenti aperture, il future sul gas naturale aveva già segnato un aumento dell'1,16%, con quotazioni a 60,61 euro al megawattora.

Future sul gas: il ruolo del Ttf di Amsterdam

I future sul gas sono contratti derivati che impegnano due parti a scambiare una quantità di gas a un prezzo fissato oggi, con consegna futura. Questi strumenti sono utilizzati da operatori energetici, utility e investitori per coprirsi dal rischio di oscillazioni dei prezzi o per finalità speculative.

Il Ttf di Amsterdam, con sede nei Paesi Bassi, è il punto di riferimento per la formazione dei prezzi del gas in Europa e funge da benchmark nei contratti di fornitura. Variazioni, anche modeste, delle quotazioni del Ttf possono avere un impatto significativo sui costi energetici per imprese e famiglie, data la centralità del gas nella produzione di energia elettrica e nel riscaldamento in molti Paesi europei.

La costante osservazione della situazione in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz da parte degli operatori evidenzia la potenziale influenza di queste regioni sulle forniture e sui prezzi del gas. Ciò sottolinea la sensibilità del mercato europeo alle dinamiche internazionali e ai fattori geopolitici che possono alterare l'equilibrio energetico.