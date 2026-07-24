Il prezzo del gas ha registrato una chiusura in rialzo, con le quotazioni ad Amsterdam che hanno segnato un incremento del 2,1%, raggiungendo i 63,14 euro al megawattora. Questo movimento si inserisce in un contesto di attenzione agli sviluppi in Medio Oriente, con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz che influenzano i mercati energetici.

L'andamento delle quotazioni e il contesto geopolitico

Nella seduta di giovedì 23 luglio 2026, il prezzo del gas ha consolidato la sua crescita, chiudendo a 63,14 euro al megawattora.

L'aumento del 2,1% è stato rilevato ad Amsterdam, mercato di riferimento per il gas naturale in Europa. Gli operatori hanno monitorato le dinamiche geopolitiche mediorientali. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la minaccia della chiusura dello stretto di Hormuz, strategico per il transito energetico, sono fattori di incertezza che impattano sulle valutazioni del gas.

Il ruolo strategico del mercato di Amsterdam (TTF)

Il mercato di Amsterdam, il Title Transfer Facility (TTF), è uno dei principali centri di riferimento per i prezzi del gas naturale in Europa. Le sue quotazioni sono un indicatore chiave per l'orientamento del settore energetico continentale. Il TTF offre un meccanismo di scambio che facilita l'acquisto e la vendita di gas naturale, contribuendo alla trasparenza e liquidità del mercato.

La chiusura in rialzo delle quotazioni del gas riflette le dinamiche di mercato e le preoccupazioni per gli eventi geopolitici in corso. L'attenzione resta alta sulle possibili ripercussioni sull'approvvigionamento energetico, che mantiene elevata la volatilità sui mercati.