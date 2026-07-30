L'inflazione in Germania ha registrato una nuova e significativa impennata a luglio 2026. I prezzi al consumo sono aumentati del 2,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, un dato che segna una crescita rispetto al +2,3% rilevato a giugno. L'Ufficio federale di statistica tedesco ha comunicato questi risultati provvisori, evidenziando un incremento mensile dello 0,8% rispetto a giugno 2026. Nei mesi precedenti, l'inflazione si era attestata al 2,6% a maggio e al 2,9% ad aprile.

Andamento dei prezzi: energia e inflazione di fondo

Analizzando i dati, l'inflazione di fondo – che esclude alimentari ed energia – si è posizionata al 2,4% a luglio.

Un fattore cruciale è stato l'aumento dei prezzi dell'energia, che hanno segnato un +8,3% su base annua rispetto a luglio 2025. Questo incremento è nettamente superiore ai valori registrati nei mesi precedenti: +3,4% a giugno e +6,6% a maggio. Le variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo sono state del +2,9% ad aprile, +2,6% a maggio, +2,3% a giugno e, come detto, +2,8% a luglio. I servizi hanno visto un aumento del 2,9% a luglio, mentre i beni del 2,5%.

Misure governative e costo dei carburanti

Nei mesi di maggio e giugno, una misura governativa – la riduzione temporanea dell’imposta sull’energia applicata ai carburanti – aveva contenuto artificialmente il tasso di inflazione.

Tuttavia, questa tregua è stata di breve durata. Durante il periodo delle vacanze estive, i prezzi dei carburanti in Germania hanno raggiunto livelli senza precedenti, con un impatto significativo sui consumatori che utilizzano l'automobile. I prezzi degli alimentari, invece, hanno mantenuto una variazione stabile, aumentando dello 0,4% rispetto all'anno precedente sia a maggio, giugno che luglio.

Metodologia e prossimi aggiornamenti

L'Ufficio federale di statistica ha chiarito che il tasso di inflazione viene calcolato come variazione dell'indice dei prezzi al consumo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati attuali sono provvisori; i risultati definitivi per luglio 2026 saranno diffusi il 12 agosto 2026. L'istituto offre anche un calcolatore per determinare la propria inflazione personale, basandosi sulle abitudini di consumo individuali.