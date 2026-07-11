Giacomo Meloni è stato riconfermato presidente di Confartigianato Imprese Sardegna per un mandato biennale. L'imprenditore edile di Olbia, sessantenne, continuerà a guidare le settemila imprese socie e i ventimila addetti dell'associazione. La rielezione è avvenuta l'11 luglio 2026 a Sennori (Sassari), durante l'Assemblea regionale, sottolineando la sua continuità.

Gli organi direttivi hanno visto la conferma di Fabio Mereu, l'imprenditore cagliaritano (47 anni, trasporto persone), come vicepresidente vicario. Sarà affiancato da due vicepresidenti: Elisa Sedda (Oristano, riparazione elettrodomestici) e Giuseppe Pireddu (Macomer, autoriparatore).

La Giunta regionale include il segretario Daniele Serra e i membri Norella Orrù e Salvatore Loi (Cagliari–Sud Sardegna), Marina Manconi (Gallura), Giuseppe Tatti (Nuoro), Antonio Matzutzi (Oristano), Marco Rau e Maria Amelia Lai (Sassari). Garantisce una rappresentanza equilibrata delle realtà sarde.

Ruolo e coordinamento della Giunta regionale

La Giunta regionale di Confartigianato Imprese Sardegna definisce linee guida e iniziative strategiche. Coordina le associazioni territoriali di Sassari, Gallura, Nuoro – Ogliastra, Oristano e Sud Sardegna. Assicura una gestione efficace e una voce unificata per il settore artigiano, promuovendo gli interessi delle imprese associate.

Sede e contatti per le imprese

La sede operativa di Confartigianato Imprese Sardegna è in Via Paolo Sarpi 1 a Cagliari. L'associazione fornisce recapiti diretti (telefono 070/44891, fax 070/44893, email sardegna@confartigianatosardegna.it, confartigianato.sardegna@pec.it) per facilitare contatti e accesso ai servizi di supporto. L'organizzazione è un punto di riferimento essenziale per le imprese artigiane, offrendo consulenza, rappresentanza e assistenza per tutelarne gli interessi.