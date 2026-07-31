Il governo giapponese è intervenuto giovedì sui mercati dei cambi, acquistando yen e vendendo dollari, con l'obiettivo di sostenere la valuta nazionale. Questa azione si è verificata mentre le autorità statunitensi hanno condotto una verifica dei tassi di cambio, una pratica spesso considerata un possibile preludio a un intervento diretto sui mercati valutari.

Le iniziative parallele dei due governi indicano un possibile coordinamento tra Giappone e Stati Uniti per frenare il deprezzamento dello yen. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che lo yen appare "significativamente sottovalutato", suggerendo un possibile intervento diretto del Giappone sui mercati valutari.

Dettagli dell’intervento sui mercati valutari

L'intervento del governo giapponese, consistente nell'acquisto di yen e nella vendita di dollari, ha avuto un impatto immediato sul cambio. Lo yen si è rapidamente rafforzato, passando da circa 162,8 contro il dollaro al range di 157 in circa cinquanta minuti. Successivamente, la valuta si è assestata nel range di 159, per poi rafforzarsi nuovamente nella fascia alta di 158 poco dopo le 13:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti.

Contestualmente, la Federal Reserve Bank di New York, su indicazione del Dipartimento del Tesoro statunitense, ha richiesto a diverse banche di fornire quotazioni sui tassi di cambio, un'operazione nota come rate check.

Questa procedura è considerata insolita e viene spesso interpretata come un segnale di una possibile azione coordinata tra governi per influenzare l'andamento delle valute.

Coordinamento tra Giappone e Stati Uniti

Le azioni congiunte dei due governi rappresentano una situazione rara nei mercati valutari internazionali. Interventi simultanei di questa portata sono generalmente indice di una forte preoccupazione per la volatilità o il deprezzamento eccessivo di una valuta. In questo contesto, l'obiettivo principale appare essere la limitazione del calo dello yen rispetto al dollaro, valuta considerata "significativamente sottovalutata".

Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali sulla portata delle operazioni, la sequenza degli eventi suggerisce una strategia condivisa per stabilizzare il mercato dei cambi.

L'intervento del Giappone e la verifica dei tassi da parte degli Stati Uniti si inseriscono in un quadro di crescente attenzione verso le dinamiche dei cambi e il loro impatto sulle economie nazionali.