Nel 2025, le imprese hanno comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.081 operazioni, tra notifiche e prenotifiche, nell’ambito dell’attività di Golden Power. Questo dato rappresenta un sensibile aumento rispetto all’anno precedente, con una crescita di oltre un terzo (circa il 37 per cento). Tale incremento segue quello già del 2024, aumentato di quasi il 15 per cento su base annua. Questa accelerazione, inedita nei volumi, si inserisce in una tendenza di crescita delle attività Golden Power negli ultimi anni, in concomitanza con i mutamenti in corso nel contesto economico internazionale.

Il Governo ha esercitato i poteri speciali in 46 occasioni nel 2025. Solo due procedimenti si sono conclusi con l’opposizione. In 29 notifiche, i poteri speciali sono stati esercitati con l’imposizione di condizioni o prescrizioni, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Sono stati inoltre approvati 21 piani annuali 5G o relativi aggiornamenti, di cui 15 con specifiche prescrizioni.

L'esito delle operazioni notificate

Delle 1.081 notifiche, 404 si sono concluse con delibere di non esercizio dei poteri speciali, assunte direttamente dal Gruppo di coordinamento (due con raccomandazioni) e senza delibera del Consiglio dei Ministri. Tra queste, 78 notifiche hanno riguardato operazioni intra-gruppo.

Altre 443 notifiche si sono concluse con una decisione di non applicabilità, portando le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione al 51 per cento del totale. L'esercizio dei poteri speciali ha riguardato prevalentemente l'imposizione di condizioni e prescrizioni, con i piani annuali 5G che hanno rappresentato una parte rilevante delle notifiche sottoposte a tali misure.

Ambito normativo e settori strategici

L’esercizio dei poteri speciali è disciplinato dal decreto-legge n. 21 del 2012, che consente interventi nei settori della difesa e sicurezza nazionale e in altri settori strategici. Nel 2025, circa il 15 per cento delle delibere si è basato sull’articolo 1 (difesa e sicurezza nazionale), il 30 per cento sull’articolo 2 (altri settori strategici) e il 35 per cento sull’articolo 1-bis (piani annuali 5G).

Il restante 20 per cento ha avuto una doppia base giuridica (articolo 1 + articolo 2). I settori maggiormente coinvolti sono stati difesa e aerospaziale, salute ed elettronica avanzata. Gli investimenti soggetti a Golden Power provenivano principalmente da Cina e Stati Uniti, con due veti rivolti a investitori di questi Paesi. Poteri speciali sono stati esercitati anche su operazioni intra-UE e intra-Italia. Le società italiane target erano concentrate in Lombardia e Lazio.