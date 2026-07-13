La M/V Grendi Horizon, la più recente acquisizione del Gruppo Grendi, è pienamente operativa dal 12 giugno 2026, rafforzando significativamente la flotta con la sua entrata in servizio. Questa nuova unità, che porta a cinque il numero delle navi del gruppo, si distingue per le sue dimensioni imponenti, con una lunghezza totale di 204 metri e una notevole capacità di carico di 3.000 metri lineari. La nave è già integrata nelle rotazioni regolari, servendo le linee da e verso la Sardegna con cinque partenze settimanali su Cagliari e tre su Olbia, con partenza da Marina di Carrara.

Parallelamente, la Grendi Horizon estende la sua operatività anche alle importanti rotte internazionali che collegano l'Italia con la Tunisia e l'Algeria, consolidando la presenza del gruppo nel Mediterraneo.

L'introduzione della Grendi Horizon segue l'ingresso, avvenuto nel luglio 2025, della M/V Grendi Star, un'altra unità strategica di 192 metri di lunghezza e 2.800 metri lineari di capacità di carico. La nuova nave è stata realizzata dai cantieri Visentini e sarà a noleggio per un periodo di cinque anni. Il suo nome, Grendi Horizon, è stato scelto attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto oltre 600 tra dipendenti e partner del gruppo, una tradizione consolidata per Grendi, riconosciuta come la prima realtà nel settore del trasporto marittimo e della logistica integrata ad aver ottenuto la certificazione B Corp™, testimonianza del suo impegno verso standard elevati di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Vantaggi Operativi e Innovazione della Flotta

L'integrazione della Grendi Horizon nella flotta apporta numerosi vantaggi operativi che si traducono in un miglioramento complessivo del servizio. Tra questi, spicca una maggiore affidabilità del transito e una regolarità delle partenze, elementi cruciali per la catena di approvvigionamento. La nave offre inoltre un più ampio range di velocità di crociera, garantendo flessibilità e puntualità. Il suo impiego è fondamentale per supportare l'incremento dei volumi di traffico, sia per i carichi containerizzati che per i rotabili, settori in costante crescita. Un ulteriore beneficio è il potenziamento del servizio diretto su Olbia, una rotta che continua a intercettare traffici crescenti per diverse tipologie di merci strategiche per la Sardegna, inclusa l'importante movimentazione di animali durante il periodo estivo.

Non da ultimo, l'operatività con questa unità garantisce una minore intensità di emissione per metro lineare trasportato, un aspetto che sottolinea l'attenzione del Gruppo Grendi verso la sostenibilità ambientale.

Strategia Logistica e Sostenibilità nel Mediterraneo

L'ingresso della Grendi Horizon si inserisce in una più ampia strategia di innovazione e sostenibilità del Gruppo Grendi, mirata a rafforzare i collegamenti marittimi, in particolare quelli con il Nord Africa. In questo contesto, il porto di Marina di Carrara assume un ruolo di hub strategico nel Mediterraneo, configurandosi come un nodo fondamentale per i traffici diretti verso Algeria e Tunisia. Questa scelta riflette la crescente centralità dei traffici Intramed, dove la capacità di offrire soluzioni logistiche efficienti e sostenibili diventa un fattore competitivo chiave.

La decisione di investire in una nave come la Grendi Horizon evidenzia la volontà del Gruppo Grendi di consolidare un modello di logistica integrata e sostenibile, non solo rafforzando le rotte nazionali e internazionali, ma anche migliorando costantemente l'efficienza operativa e riducendo l'impatto ambientale delle proprie attività, in linea con i principi della certificazione B Corp™ e le esigenze di un mercato sempre più attento alla responsabilità sociale d'impresa.