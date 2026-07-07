Una parte significativa dei grossisti operanti al Centro Agroalimentare di Torino (Caat) ha formalizzato il proprio ingresso in Assogrossisti-Confesercenti, segnando un passo importante nella rappresentanza di categoria. L'annuncio è giunto il 7 luglio 2026, contestualmente alla nomina di Paolo Berbotto come nuovo presidente dell'associazione. Berbotto, quarantasei anni, titolare di uno stand al Caat, incarna la terza generazione di una famiglia attiva nel settore dal lontano 1960. La sua leadership sarà affiancata dai vicepresidenti Salvatore Gangi e Alfonso Vairolatti, e dai consiglieri Antonio Monticone e Angelo Ponzio.

La decisione di aderire ad Assogrossisti-Confesercenti è stata dettata dalla ferma volontà di contrastare l'ipotesi di un cambio degli orari del Caat, una questione che ha animato il dibattito negli ultimi anni. “Assogrossisti-Confesercenti è al nostro fianco nella battaglia contro il cambio degli orari del Centro Agroalimentare di Torino”, ha dichiarato Berbotto, evidenziando il costante impegno dell'associazione di categoria, che ha sempre manifestato una netta contrarietà a quella che viene definita una scelta assurda e controproducente. Tale modifica, infatti, è percepita come potenzialmente lesiva per l'intera filiera ortofrutticola, con ripercussioni negative per ambulanti, negozianti e, in ultima analisi, per gli stessi consumatori.

La strategia del nuovo direttivo e gli obiettivi futuri

Il neopresidente Paolo Berbotto ha delineato le prime azioni del direttivo, annunciando l'intenzione di richiedere a breve un incontro con la direzione del Caat e con il Comune di Torino. L'obiettivo è avviare un confronto costruttivo e presentare il punto di vista dell'associazione sulla delicata questione degli orari. Berbotto ha descritto l'ingresso in Assogrossisti-Confesercenti come il naturale approdo dopo anni di discussioni infruttuose sul tema. Ha ribadito che una variazione drastica dell'attuale assetto operativo del Centro costituirebbe un danno non solo per le nostre attività, ma si estenderebbe a tutti gli operatori della filiera, inclusi ambulanti, negozianti e consumatori finali.

Il sostegno di Confesercenti e la rappresentanza di filiera

Vincenzo Nettis, presidente di Confesercenti Torino, ha accolto con favore la nomina di Berbotto e del suo direttivo. Ha sottolineato come questo rafforzi l'impegno dell'associazione nella “battaglia contro il cambio di orario del Caat”, ma soprattutto completi la sua rappresentanza nell'importante settore dei prodotti ortofrutticoli, che include grossisti, ambulanti e negozi di vicinato. Nettis ha enfaticamente evidenziato la necessità di sostenere questa filiera di qualità attraverso azioni mirate di marketing e di logistica integrata. Ha inoltre rimarcato l'importanza di promuovere equilibrio, confronto e sinergia tra le parti per garantire la stabilità e la crescita del settore.

Assogrossisti-Confesercenti si configura così come un punto di riferimento essenziale per i commercianti all'ingrosso del comparto ortofrutticolo, impegnata attivamente nella tutela degli interessi della categoria e nella promozione di un dialogo costruttivo con le istituzioni locali per un futuro sostenibile del Centro Agroalimentare di Torino.