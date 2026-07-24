La società Guidotti Ships, fondata nel 2000 a Termoli da Francesco e Domenico Guidotti, si appresta a fare il suo debutto in borsa sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). Questa piattaforma è specificamente dedicata alle piccole e medie imprese che mostrano un alto potenziale di crescita. La campanella del primo giorno di negoziazione delle azioni suonerà martedì 28 luglio a Palazzo Mezzanotte, la storica sede di Borsa Italiana.

Guidotti Ships è un’azienda specializzata nei servizi marittimi off-shore, operando principalmente nel Medio Adriatico.

Le sue attività spaziano dall’assistenza alle operazioni in mare al supporto per le ricerche scientifiche, dal monitoraggio ambientale agli interventi antinquinamento, fino al trasporto passeggeri stagionale. La sua presenza si estende su diverse regioni italiane, tra cui Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e il Mar Tirreno, con proiezioni anche all’estero in Albania e Nord Africa. La flotta aziendale è composta da undici unità navali specializzate e due tender workboat di supporto, garantendo un modello operativo basato sulla disponibilità continuativa dei mezzi.

L'operazione finanziaria e la nuova struttura azionaria

L’ammissione al mercato EGM è stata formalizzata a seguito del successo della collocazione di 2,8 milioni di azioni.

Queste sono state sottoscritte da investitori sia italiani che stranieri, generando un importo complessivo di circa 6,4 milioni di euro. Il prezzo di offerta per ciascuna azione è stato fissato a 2,30 euro, portando la capitalizzazione di mercato della società al momento del debutto a circa 17,9 milioni di euro.

Nel capitale di Guidotti Ships entrano come Anchor Investor due importanti realtà: Smart Capital e VSL Club, quest’ultimo attraverso VSL Adriatica Srl. Entrambi hanno investito circa 2 milioni di euro ciascuno. Questi nuovi investitori deterranno, singolarmente, l’11,2% del capitale sociale, che corrisponde al 6% dei diritti di voto. Complessivamente, il mercato controllerà il 35,8% del capitale sociale, equivalente al 19,2% dei diritti di voto.

Il flottante, ovvero la quota di capitale disponibile per la negoziazione, si attesterà al 13,4% del capitale sociale, pari al 7,2% dei diritti di voto.

Piano di sviluppo e impegni degli azionisti

La quotazione in borsa rappresenta per Guidotti Ships una strategica opportunità per accedere al mercato dei capitali e per rafforzare significativamente la propria struttura finanziaria. La società si presenta con un ambizioso piano industriale che mira al potenziamento della flotta, attraverso l’acquisto e il refitting di nuove imbarcazioni. Prevista anche una crescita dell’organico, sia a livello operativo che manageriale, e l’avanzamento del programma di qualificazione con operatori di rilievo nazionale e internazionale nei settori chiave dell’energia, dell’oil & gas e delle infrastrutture subacquee.

A garanzia della stabilità post-quotazione, gli azionisti preesistenti, la società stessa e gli investitori di riferimento hanno sottoscritto impegni di lock-up sulle proprie partecipazioni. Tali accordi prevedono un periodo di indisponibilità di 18 mesi per la società e gli azionisti pre-IPO, e di 12 mesi per gli investitori di riferimento, in linea con le consolidate prassi delle operazioni sul mercato EGM.