Il Consiglio di Amministrazione di I.CO.P., azienda di ingegneria e microtunnelling, ha approvato il Piano Industriale 2026-2029, intitolato “The Next Growth Chapter in Underground Engineering”. La delibera, approvata a Basiliano il 19 luglio 2026, delinea una forte espansione, con ricavi in crescita dai 503 milioni di euro del 2025 a 900-950 milioni nel 2029. L'Ebitda è atteso salire dai 93 milioni del 2025 a 170-190 milioni entro il 2029, con il margine Ebitda in espansione dal 18,5% al 19-20%.

Strategie di crescita e investimenti

Il piano evidenzia un backlog di 1,5 miliardi di euro, pari a circa 2,9 volte i ricavi del 2025.

Gli investimenti programmati, tra 30-35 milioni di euro nel 2026 e 40-45 milioni nel 2029, includono 15-20 milioni di euro in ricerca e sviluppo nel periodo. Le tre direttrici di crescita organica sono: espansione negli Stati Uniti nelle fondazioni speciali; rafforzamento della leadership europea e ingresso nel mercato USA per il microtunnelling; sviluppo delle opere marittime nei porti in Italia e negli USA. La Ricerca e Sviluppo, pilastro strategico, si concentra su automazione e robotica, materiali sostenibili e avanzati, digitalizzazione e innovazione di processo.

Sostenibilità e visione strategica

I.CO.P. conferma il proprio impegno nella sostenibilità ambientale, in particolare l'elettrificazione dei cantieri.

Il piano non include gli effetti dell'offerta pubblica di scambio su Trevi – Finanziaria Industriale, il cui perfezionamento è atteso entro il Q4 2026. Piero Petrucco, AD di I.CO.P., ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’IPO a due anni dalla quotazione e la creazione di una piattaforma unica nell'ingegneria del sottosuolo, grazie anche alle acquisizioni di AGH e Palingeo. Il Piano Industriale 2026-2029, ha aggiunto, apre un nuovo capitolo di crescita, focalizzandosi su mercati in espansione in Europa e negli Stati Uniti, con la sostenibilità al centro.

I.CO.P.: Un profilo di eccellenza

Fondata nel 1920 e con sede a Basiliano, I.CO.P. è un'azienda italiana di riferimento nelle opere speciali di ingegneria civile, specializzata in microtunnelling e fondazioni speciali.

Operativa a livello nazionale e internazionale, si distingue per l'attenzione all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. L'azienda è riconosciuta per infrastrutture sotterranee, portuali e marittime, e per il continuo impegno in ricerca e sviluppo di soluzioni avanzate per le costruzioni.