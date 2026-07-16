La Giunta regionale ha approvato le linee guida del piano industriale 2025-2029 di Igea, la società in house incaricata della gestione, custodia e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e riassetto ambientale delle aree minerarie dismesse di competenza regionale. Il programma prevede lavori per 164 milioni di euro fino al 2029 e investimenti per 9 milioni di euro.

Nuovi interventi e sviluppo della società

Il piano prevede un aumento del personale necessario alla realizzazione degli interventi e l'avvio di progetti di ricerca, economia circolare nel trattamento dei rifiuti estrattivi e produzione di energia rinnovabile all'interno dei siti minerari.

"Il nuovo Piano Industriale punta a un cambio di paradigma che intende trasformare Igea in un'impresa innovativa in grado di promuovere progetti di sviluppo per la Sardegna", ha dichiarato l'assessore all'Industria, Emanuele Cani, che ha proposto la delibera.

Il ruolo nella ricerca sull'Einstein Telescope

Igea è coinvolta anche nei progetti scientifici preparatori alla candidatura del sito di Sos Enattos per ospitare l'Einstein Telescope. La società mette a disposizione le aree e garantisce l'operatività del sottosuolo per le attività di ricerca.

Gli altri strumenti di programmazione

Con la stessa delibera, la Giunta regionale ha approvato anche il Piano delle attività 2026-2028 e il budget economico di previsione per l'esercizio 2026.

Tra gli obiettivi indicati figurano il rilancio industriale, la riqualificazione e il rafforzamento della struttura aziendale, oltre alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.