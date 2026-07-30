Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., azienda con sede a Fabriano (Ancona) e leader nella produzione di cappe aspiranti, ha approvato i risultati finanziari consolidati relativi al primo semestre 2026. In questo periodo, il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 223,5 milioni di euro, un dato che riflette l'andamento delle sue attività globali. L'analisi dei conti ha evidenziato un Ebitda normalizzato di 14,5 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 6,5% sui ricavi, e un Ebit normalizzato di 3,2 milioni di euro, pari all'1,4% dei ricavi.

Nonostante questi indicatori positivi sulla gestione operativa, il risultato netto normalizzato si è attestato a –2,2 milioni di euro, segnalando una perdita contenuta nel periodo.

Francesco Casoli, presidente esecutivo di Elica, ha commentato i risultati, sottolineando come il primo semestre 2026 abbia "confermato la solidità del percorso di trasformazione strategica intrapreso dal Gruppo". Casoli ha evidenziato la capacità dell'azienda di proteggere la propria marginalità anche in un contesto macroeconomico e geopolitico incerto, dimostrando resilienza e una gestione attenta. A sua volta, l'amministratore delegato Luca Barboni ha fornito un'analisi più dettagliata delle performance di mercato.

Barboni ha messo in luce la crescita a doppia cifra dei marchi propri di Elica nel Nord America e la tenuta delle vendite nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Questi successi hanno contribuito a compensare parzialmente la debolezza riscontrata nel segmento OEM (Original Equipment Manufacturer) sempre in Nord America. L'amministratore delegato ha inoltre enfatizzato che una rigorosa disciplina sui costi e una notevole flessibilità industriale sono state determinanti per migliorare i margini operativi, nonostante un generale calo dei volumi di vendita.

Nuovo finanziamento a supporto degli investimenti strategici

In un'ottica di rafforzamento e sviluppo futuro, Elica ha sottoscritto a fine giugno un importante nuovo finanziamento da 120 milioni di euro.

Questa operazione finanziaria è stata guidata da un pool di primarie banche italiane e internazionali, tra cui UniCredit, BNL BNP Paribas, Banco BPM, Crédit Agricole Italia e BPER, e ha beneficiato della garanzia di SACE. L'ottenimento di questo finanziamento è cruciale per il Gruppo, poiché garantisce le risorse economiche necessarie per proseguire e accelerare gli investimenti previsti a supporto della trasformazione strategica in corso. Tali investimenti sono volti a consolidare la posizione di mercato di Elica e a sostenere la sua crescita nel lungo periodo.

Elica S.p.A.: un profilo di eccellenza internazionale

Elica S.p.A., con la sua sede storica a Fabriano, in provincia di Ancona, rappresenta un'eccellenza italiana nel panorama industriale globale.

La società opera a livello internazionale ed è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore delle cappe aspiranti per cucina, un segmento in cui detiene una leadership consolidata. Oltre alla produzione di cappe, il Gruppo Elica è attivamente impegnato anche nella produzione di motori elettrici, destinati sia al settore degli elettrodomestici sia a diverse applicazioni industriali. La sua presenza sui mercati finanziari è confermata dalla quotazione in Borsa Italiana. Elica si distingue per una presenza diretta capillare nei principali mercati mondiali, grazie a una rete estesa di filiali commerciali e stabilimenti produttivi, che le consentono di operare con efficacia e prossimità ai clienti a livello globale.