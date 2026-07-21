L'assemblea ordinaria degli azionisti di Adventure SpA, società quotata su Euronext Growth Milan e proprietaria del portale ameconviene.it, specializzato nella comparazione di tariffe per gas, luce, telefonia, assicurazioni e finanza, ha nominato Roberto Busso come nuovo amministratore. La decisione rafforza la governance della società nel settore dei servizi digitali.

Roberto Busso, manager di 61 anni, vanta un'esperienza trentennale nel settore immobiliare e nella governance societaria. La sua carriera include incarichi di rilievo. È docente in master di Real Estate presso SDA Bocconi, Luiss Business School e il Politecnico di Milano, ed è autore di diverse pubblicazioni in materia di due diligence immobiliare.

Attualmente, Busso è presidente dell’Unione Sportiva Salernitana 1919 e membro del Consiglio di amministrazione della società editrice di Espansione e Banche&Finanza.

Visione e Obiettivi Strategici

La nomina di Busso è stata accolta con favore. Silvana Cozza, CEO di Adventure SpA, ha dichiarato che il nuovo amministratore contribuirà a "sviluppare il nostro piano industriale e a centrare tutti gli obiettivi ambiziosi annunciati il giorno della quotazione a Piazza Affari". Busso ha aggiunto: "Metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire al consolidamento del percorso intrapreso e supportare il management nelle prossime fasi di evoluzione strategica".

Rinnovo del Collegio Sindacale

Nel corso della medesima assemblea, sono state definite le nomine relative al Collegio Sindacale.

Oltre ai sindaci già in carica, sono stati eletti Maria Grazia di Stefano come sindaco effettivo e Maurizio Bianchi ed Emanuele Oppes quali sindaci supplenti.

Adventure SpA, tramite il portale ameconviene.it, si conferma un punto di riferimento per privati e aziende, offrendo servizi di comparazione per energia (gas e luce), telefonia, assicurazioni e prodotti finanziari, facilitando la scelta delle soluzioni più vantaggiose.