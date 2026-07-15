Illumia, azienda di spicco nel settore dell'energia e parte integrante del gruppo Tremagi di Bologna, ha celebrato un importante anniversario: i suoi venti anni di attività. Questo significativo traguardo è stato accompagnato da risultati eccezionali, tra cui il raggiungimento di un milione di clienti e una notevole crescita del 34% nei volumi di energia venduti. Il 2025 si è chiuso per l'azienda con ricavi pari a 1,14 miliardi di euro, evidenziando un incremento del 25% rispetto all'anno precedente, e un solido margine operativo lordo di 58,4 milioni di euro.

Traguardi e Visione Strategica

Il presidente Marco Bernardi ha sottolineato come, a distanza di due decenni, Illumia abbia saputo conservare “l’energia, l’entusiasmo e la capacità di guardare al futuro con ambizione” che ne hanno contraddistinto gli esordi. Oggi, tuttavia, l'azienda opera con la solidità di un gruppo che ha saputo costruire competenze robuste, ottenere risultati concreti e sviluppare una visione industriale di lungo periodo. Bernardi ha evidenziato che la crescita è avvenuta in un contesto di mercato particolarmente “complesso e dinamico”, mantenendo saldi i valori distintivi dell'azienda: la velocità nel prendere decisioni e la costante centralità delle persone e delle relazioni.

I dati del 2025, ha concluso Bernardi, confermano la trasformazione di Illumia da puro grossista a una realtà verticalmente integrata, focalizzata sull'offerta di indipendenza energetica ai propri clienti.

Innovazione e Collaborazioni per la Transizione Energetica

Operando attivamente nel mercato libero dell’energia, Illumia ha implementato negli ultimi anni strategie mirate all'integrazione verticale. Tra le iniziative più recenti e rilevanti si annovera la partnership strategica con Agos. Questa collaborazione è stata avviata con l'obiettivo primario di accelerare la transizione energetica delle famiglie italiane, proponendo soluzioni innovative. L'intesa mira a favorire l'efficienza energetica e a promuovere l'indipendenza dei clienti, in piena coerenza con la visione industriale a lungo termine delineata dal presidente Bernardi.

Con la sua sede a Bologna, Illumia si distingue per la sua notevole capacità di adattamento alle continue evoluzioni del mercato energetico. L'azienda continua a puntare con decisione su innovazione, rapidità decisionale e una profonda attenzione alle esigenze dei clienti. In questo modo, Illumia prosegue il suo percorso di crescita, consolidando e rafforzando la propria posizione di rilievo nel settore energetico nazionale.