Imesa, azienda con sede a Jesi, ha ufficialmente annunciato l'acquisizione di Easy 2000, società specializzata nella produzione di quadri elettrici. Questa operazione strategica si inserisce in un più ampio piano di crescita volto a rafforzare significativamente la presenza del gruppo nel settore di riferimento e ad espandere la propria capacità produttiva e innovativa.

Grazie a questa importante acquisizione, Imesa si prefigge l'ambizioso obiettivo di raggiungere i 100 milioni di euro di ricavi entro il 2030. L'azienda, che vanta già una presenza consolidata e significativa sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, intende così ampliare ulteriormente la propria offerta e la gamma di soluzioni all'avanguardia proposte ai clienti.

Easy 2000 è infatti ampiamente riconosciuta per la sua profonda esperienza e per la costante innovazione nella progettazione e realizzazione di quadri elettrici di alta qualità.

Dettagli dell'acquisizione e prospettive di crescita

L'acquisizione di Easy 2000 rappresenta per Imesa un passo decisivo e fondamentale verso il consolidamento della propria leadership nel settore. L'azienda di Jesi ha specificato che l'integrazione delle competenze distintive e delle tecnologie avanzate di Easy 2000 permetterà di sviluppare e offrire al mercato prodotti sempre più innovativi, performanti e perfettamente rispondenti alle esigenze attuali e future. Il piano industriale delineato prevede di raggiungere l'importante traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato entro il 2030, un obiettivo che sarà sostenuto in maniera significativa dal contributo delle nuove sinergie generate dall'ingresso di Easy 2000 all'interno del gruppo.

Il profilo e la visione di Imesa

Imesa è un'azienda italiana di spicco, fondata nel lontano 1972, con la sua sede principale strategicamente situata a Jesi, nella regione delle Marche. L'impresa è specializzata con grande successo nella produzione di quadri elettrici e opera attivamente sia sul territorio italiano che sui mercati internazionali, proponendo una gamma completa e diversificata di soluzioni per la gestione e la realizzazione di impianti elettrici complessi. Imesa si distingue da sempre per la sua incrollabile attenzione all'innovazione tecnologica e alla promozione della sostenibilità dei propri prodotti e processi, valori fondamentali che continueranno a guidare la sua traiettoria di crescita futura.