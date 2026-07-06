Il mercato delle seconde case in Molise sta vivendo un periodo di notevole espansione, con Termoli e Campomarino che si affermano come le località di punta, vere e proprie destinazioni di riferimento per l'investimento immobiliare. La regione ha registrato un incremento significativo nei prezzi degli immobili residenziali, posizionandosi tra le prime a livello nazionale per crescita nelle aree costiere.

Negli ultimi cinque anni, il Molise ha visto i valori degli immobili residenziali aumentare del 15,4%. Questo dato lo colloca al decimo posto nella classifica nazionale per l'incremento dei prezzi nelle principali località marittime, evidenziando un dinamismo notevole e un crescente interesse verso le sue coste.

A trainare questa crescita sono principalmente due destinazioni: Termoli e Campomarino. Termoli si distingue con un prezzo medio per gli immobili residenziali che raggiunge i 2.075 euro al metro quadro, consolidando la sua posizione di leader. Campomarino segue con un valore medio di 1.418 euro al metro quadro, dimostrando anch'essa un forte appeal. L'analisi dei trend recenti rivela che Termoli ha registrato la crescita più elevata nell'ultimo anno, con un aumento del 5,7%. Campomarino, d'altra parte, ha mostrato una performance eccezionale sul lungo periodo, guidando l'incremento negli ultimi cinque anni con un impressionante +15,9%.

Il Mercato Immobiliare di Campomarino: Dati Aggiornati

Approfondendo il quadro specifico di Campomarino, i dati aggiornati a giugno 2026 offrono una panoramica dettagliata.

Per gli immobili residenziali destinati alla vendita, i prezzi medi oscillano in un intervallo compreso tra 196 euro e 1.872 euro al metro quadro. Questo segmento ha visto una crescita dell'1,83% rispetto al giugno dell'anno precedente, segnalando una stabilità con tendenza positiva.

Il settore degli affitti a Campomarino mostra un dinamismo ancora più marcato. I valori medi si attestano tra 4,59 euro e 14,55 euro al metro quadro. L'incremento su base annua è stato particolarmente significativo, raggiungendo un notevole +85,35% rispetto a giugno 2025, indicando una forte domanda e un apprezzamento dei canoni di locazione.

L'offerta attuale nel comune di Campomarino riflette l'interesse del mercato: sono disponibili 272 annunci di immobili in vendita e 18 proposte per l'affitto, offrendo diverse opportunità per acquirenti e inquilini.

In sintesi, il ruolo di Termoli e Campomarino è cruciale per il mercato delle seconde case in Molise. Mentre Termoli spicca per la sua crescita più recente, Campomarino conferma un solido trend di sviluppo nel medio periodo. Entrambe le località continuano a essere le mete privilegiate per chi cerca un investimento o una residenza estiva lungo la costa molisana, alimentando la vitalità del settore immobiliare regionale.