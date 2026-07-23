La Puglia ha registrato un significativo saldo positivo di nuove imprese tra aprile e giugno 2026, superando la media nazionale. Nel periodo esaminato, le iscrizioni di nuove attività imprenditoriali sono state 5.112, mentre le cessazioni si sono attestate a 2.872. Questo ha determinato un saldo attivo di 2.240 imprese, evidenziando una dinamicità economica regionale.

Il tasso di crescita in Puglia ha raggiunto lo 0,60%, un valore superiore rispetto alla media nazionale, che si è fermata allo 0,56%. Questo dato sottolinea la vitalità del tessuto imprenditoriale pugliese nel secondo trimestre dell'anno.

Il traino delle società di capitali

Le società di capitali si confermano il principale motore della crescita economica regionale. Tra aprile e giugno 2026, sono state iscritte 1.804 nuove società di capitali, a fronte di 457 cessazioni. Il saldo positivo è stato di 1.347 unità, con un robusto tasso di crescita dell’1,20%.

Questo incremento supera l’1% registrato a livello nazionale per la stessa tipologia societaria. Attualmente, le società di capitali in Puglia sono 113.335, rappresentando oltre il 30% del complessivo tessuto imprenditoriale e generando più del 60% del saldo positivo totale del trimestre.

Andamento delle ditte individuali e società di persone

Anche le ditte individuali hanno mostrato un andamento favorevole.

Su un totale di 220.520 attività, si contano 3.041 iscrizioni e 2.193 cessazioni, con un saldo attivo di +848 imprese e un tasso di crescita dello 0,39%. Questo segmento contribuisce in modo sostanziale alla crescita complessiva.

Le società di persone, che ammontano a 27.886 unità, hanno chiuso il trimestre con un saldo lievemente positivo di 27 unità, pari a un incremento dello 0,10%. Questo dato si pone in controtendenza rispetto alla flessione dello 0,08% registrata a livello nazionale per questa forma societaria. Altre forme societarie hanno contribuito con una crescita di 18 unità.

Crescita diffusa nelle province pugliesi

La crescita imprenditoriale ha interessato tutte le province pugliesi, ognuna delle quali ha registrato un saldo positivo.

Bari si distingue con un incremento di +929 imprese, seguita da Lecce con +513, Foggia con +347, Taranto con +241 e Brindisi con +210. Questa distribuzione omogenea della crescita evidenzia una ripresa economica capillare sul territorio.

Le società di capitali hanno rappresentato il traino principale anche a livello provinciale: +547 a Bari, +251 a Lecce, +204 sia a Foggia che a Taranto, e +141 a Brindisi. Anche le imprese artigiane hanno registrato un saldo positivo (+0,32%), con 209 attività in più, portando il totale a 65.478 imprese.

Questi dati regionali si inseriscono in un contesto nazionale che, nel secondo trimestre 2026, ha visto un incremento complessivo di oltre 33.000 attività imprenditoriali, confermando un periodo di espansione per il settore.