Il 16 luglio 2026, ad Aosta, Confindustria Valle d’Aosta ha presentato l'indagine previsionale per il terzo trimestre. Lo studio, condotto su oltre 300 imprese associate, rivela che l'incertezza geopolitica non ha frenato le aziende valdostane. Si registra un lieve miglioramento dei principali indicatori economici, con una ripartenza per ordini, export e produzione.

Indicatori economici in crescita

L'indagine evidenzia una solida ripresa. Il saldo ottimisti-pessimisti sulla produzione è salito al +22,92% (dal +15,91% precedente). I nuovi ordinativi hanno raggiunto un saldo positivo del +19,15% (rispetto al +9,09%).

L'export ha mostrato un incremento significativo, con un saldo del +18,75%, in forte aumento dallo zero del trimestre precedente. Le aziende con carnet ordini inferiore a un mese sono scese dal 34,29% al 18,42%. Il 52,63% dichiara ordini per uno-tre mesi, mentre il 28,95% per oltre tre mesi.

Le prospettive di Confindustria Valle d’Aosta

Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d’Aosta, ha commentato: «L’incertezza geopolitica non rallenta le imprese valdostane. Nel terzo trimestre ripartono ordini, export e produzione». Turcato ha sottolineato come gli imprenditori continuino a investire in innovazione di processi e prodotti, mantenendo stabili i livelli occupazionali, nonostante il contesto complesso.

Ha aggiunto: «In pochi mesi abbiamo saputo reagire e questa è una premessa fondamentale per guardare anche al 2027 con moderato ottimismo». Le sfide restano il costo dell'energia e la necessaria riforma dei meccanismi di prezzo.

Il ruolo di Confindustria Valle d’Aosta

Confindustria Valle d’Aosta rappresenta le imprese industriali della regione, offrendo servizi di consulenza, formazione e supporto. L'associazione promuove la crescita e la competitività del tessuto produttivo locale, impegnandosi a favorire l'innovazione e ad assistere le imprese nelle sfide dei mercati nazionali e internazionali, anche tramite la collaborazione con le istituzioni.