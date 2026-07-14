L'inflazione negli Stati Uniti ha mostrato un significativo rallentamento nel mese di giugno. I prezzi al consumo, secondo i dati diffusi il 14 luglio 2026, sono aumentati del 3,5% su base annua, un valore inferiore rispetto alle previsioni degli analisti che indicavano una crescita del 3,8%. Su base mensile, invece, i prezzi sono diminuiti dello 0,4%, mentre il mercato si attendeva una flessione più contenuta, pari allo 0,1%.

L'indice core dei prezzi al consumo, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari, è rimasto invariato su base congiunturale.

In termini tendenzialiannui, ha segnato un incremento del 2,6%. Il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha dichiarato: “Nessuna tolleranza per un'inflazione persistentemente elevata”, aggiungendo che l'economia americana è “resiliente e cresce a un ritmo sostenuto”.

Andamento dei prezzi e aspettative di mercato

I dati evidenziano che il calo mensile dei prezzi dello 0,4% rappresenta una variazione superiore rispetto alle attese degli operatori finanziari. L'incremento annuo del 3,5% è il più contenuto degli ultimi mesi, segnalando una possibile attenuazione delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. L'indice core, invariato rispetto al mese precedente, suggerisce una stabilità dei prezzi al netto delle componenti più volatili.

Il ruolo della Federal Reserve e la politica monetaria

La Federal Reserve, banca centrale degli Stati Uniti, ha il compito di promuovere la stabilità dei prezzi e la piena occupazione. Tra i suoi strumenti principali figurano la gestione dei tassi di interesse e le operazioni di mercato aperto. La dichiarazione del presidente Kevin Warsh ribadisce l'impegno dell'istituzione nel contrastare livelli elevati di inflazione, mantenendo al contempo un'attenzione sulla crescita economica del paese, un elemento cruciale per il benessere generale.