Le Borse europee hanno cercato il recupero il 14 luglio 2026, sostenute dal rialzo di Wall Street e dal rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, più del previsto. L'indice d'area Stoxx 600 ha chiuso sopra la parità, con i settori metallurgia, chimica ed energia in evidenza. Il comparto farmaceutico è rimasto invece sotto pressione.

Milano in rialzo, Fincantieri in testa

La Borsa di Milano ha chiuso in positivo, segnando un +0,2%. Tra i titoli più performanti, Fincantieri (+3%), Prysmian (+2,29%), Eni (+1,51%), Italgas (+1,37%) e A2a (+1,34%).

Al contrario, Inwit ha perso il 2,35% dopo che il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso cautelare, confermando la legittimità del recesso di Tim dal Master service agreement. Tim ha ceduto lo 0,29%.

Le altre principali piazze europee hanno mostrato andamenti contrastanti: Parigi ha chiuso a –0,07%, Francoforte a –0,18%, Madrid a +0,01% e Londra a +0,35%.

Petrolio, gas e cambi: aggiornamenti dai mercati

Le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno contribuito al rialzo del petrolio. Il WTI è salito del 2,3% (sotto gli 80 dollari), il Brent del 2,7% (a 85,5 dollari). Il gas naturale è aumentato di oltre il 5%, a 53,88 euro/MWh.

Sul fronte valutario, l'euro si è apprezzato nei confronti del dollaro, scambiata a 1,1443 sul biglietto verde.

Il ruolo dello Stoxx 600 nei mercati europei

Lo Stoxx 600 è un benchmark cruciale per il mercato azionario europeo. Include 600 società (grande, media e piccola capitalizzazione) da 17 Paesi europei, coprendo un'ampia gamma di settori. Gli investitori lo usano per monitorare la performance complessiva del mercato azionario europeo.