Intesa Sanpaolo accelera significativamente la propria strategia di espansione internazionale, annunciando l'avvio di una nuova e robusta rete di financial advisor dedicata ai mercati dell'Europa centro-orientale e dell'Egitto. Questa iniziativa, resa nota il 6 luglio 2026, mira a rafforzare in modo sostanziale la presenza del gruppo nei servizi di consulenza finanziaria in aree geografiche considerate di elevato potenziale di crescita e di importanza strategica per il futuro sviluppo.

L'implementazione di questa innovativa rete avverrà per mezzo della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, l'entità già responsabile della gestione delle operazioni del gruppo sui mercati internazionali.

Il progetto è stato concepito per coinvolgere un ampio numero di professionisti altamente specializzati nella consulenza finanziaria, con l'obiettivo primario di offrire servizi avanzati e profondamente personalizzati. Questi servizi saranno rivolti sia ai clienti privati, con un focus sulle loro esigenze individuali, sia alle imprese locali, supportandole nelle loro strategie di crescita e investimento. La strategia sottostante a questa espansione è quella di capitalizzare e valorizzare le competenze e l'esperienza consolidate dal gruppo nel mercato italiano, adattandole con flessibilità e precisione alle specifiche necessità e dinamiche dei mercati dell'Europa centro-orientale e dell'Egitto.

L'espansione strategica e i mercati chiave

L'iniziativa di Intesa Sanpaolo si inserisce pienamente in un più ampio e ambizioso contesto di espansione internazionale, che ha come finalità ultima il consolidamento della posizione del gruppo tra i principali e più influenti operatori bancari a livello europeo. La nuova rete di financial advisor sarà progressivamente attivata in una serie di Paesi cruciali dell'Europa centro-orientale, che includono l'Ungheria, la Slovacchia, la Croazia, la Serbia, l'Albania, la Romania e la Moldavia, oltre a estendersi strategicamente all'Egitto. Il gruppo ha enfatizzato con chiarezza come la consulenza finanziaria rappresenti un pilastro fondamentale e un settore chiave non solo per sostenere la crescita economica complessiva, ma anche per favorire lo sviluppo armonico e sostenibile dei mercati locali in cui Intesa Sanpaolo opera.

L'intento del gruppo è di replicare e adattare nei nuovi mercati il modello di consulenza finanziaria che ha già dimostrato il suo successo e la sua solidità in Italia. Questo adattamento terrà conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche della clientela locale, garantendo un approccio su misura. A supporto di questa visione, l'iniziativa prevede un significativo piano di investimenti sia nella formazione continua dei consulenti, per assicurare un elevato standard di professionalità, sia nell'adozione e nell'integrazione di strumenti digitali all'avanguardia. Questi strumenti sono essenziali per migliorare l'efficienza operativa e, al contempo, elevare ulteriormente la qualità dei servizi offerti, rendendoli più accessibili e performanti.

La Divisione International Subsidiary Banks: un motore di crescita

La Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo ricopre un ruolo centrale e strategico, essendo la responsabile diretta della gestione di tutte le attività bancarie del gruppo al di fuori dei confini nazionali. Questa divisione opera attraverso una vasta e capillare rete di banche controllate, distribuite in diverse regioni chiave come l'Europa centro-orientale, l'Europa sud-orientale e il Nord Africa. Attraverso queste entità, la divisione è in grado di offrire una gamma completa e diversificata di servizi bancari, rivolti a un'ampia clientela che include privati, grandi corporate e istituzioni finanziarie, rispondendo a esigenze complesse e variegate.

Il mandato della divisione si estende al coordinamento delle strategie di sviluppo internazionale di Intesa Sanpaolo, promuovendo attivamente l'integrazione delle migliori pratiche (best practice) e l'innovazione costante nell'offerta di servizi bancari. L'attuale espansione della consulenza finanziaria nei nuovi mercati si inserisce perfettamente in questo quadro strategico più ampio, rappresentando un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso di crescita e di diversificazione delle attività internazionali del gruppo, consolidandone la leadership e la capacità di generare valore in contesti globali.