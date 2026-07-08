Intesa Sanpaolo, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno siglato un accordo biennale per rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) che operano nella filiera italiana dell’aerospazio. L'intesa è stata annunciata l'8 luglio 2026, durante l'incontro "Finanza e aerospazio: le sfide per la creazione di campioni globali italiani", tenutosi presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino.

L'accordo prevede l'attivazione di 300 milioni di euro in nuovi finanziamenti, resi disponibili grazie a risorse europee e a specifici strumenti di garanzia.

Questi fondi sono dedicati agli investimenti delle PMI in un settore che, nel 2025, ha generato un valore aggiunto stimato di circa 7 miliardi di euro e un export di 8 miliardi, rappresentando l'1,2% del manifatturiero nazionale.

Sostegno strategico e obiettivi di crescita

Intesa Sanpaolo si distingue come l'unica banca italiana e la prima a livello europeo ad avviare una collaborazione di tale portata con BEI ed ESA. L'iniziativa, gestita dalla Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, mira a dare un impulso significativo alla crescita delle PMI del comparto aerospaziale e ai loro processi di sviluppo internazionale. Stefano Barrese ha evidenziato come "l’industria aerospaziale italiana sia caratterizzata dalla presenza di imprese in alcuni casi molto piccole e fortemente specializzate, connesse alle aziende grandi da esigenze complementari che sono ben rappresentate nella filiera industriale".

Questa nuova opportunità, unica in Europa, intende favorire la collaborazione tra imprese, la condivisione di competenze e il rafforzamento delle relazioni industriali. L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede Intesa Sanpaolo come la prima banca commerciale europea ad aderire all’ESA Investor Network. Il gruppo ha già dimostrato il suo impegno negli anni precedenti, supportando oltre 500 PMI del settore con circa 1,1 miliardi di euro di finanziamenti e detenendo una quota di mercato del 33%.

L'aerospazio italiano nella Space Economy globale

L'accordo si colloca nel contesto della Space Economy, un settore in rapida espansione che a livello globale valeva circa 600 miliardi di dollari nel 2023 e che si prevede possa raggiungere gli 800 miliardi entro il 2027.

La filiera italiana dell’aerospazio è composta per circa la metà da imprese con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro. L'obiettivo è costruire un ecosistema industriale più connesso e competitivo, abilitando la crescita e lo sviluppo delle aziende coinvolte.

L'evento di Torino ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e aziendali, tra cui esponenti della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Confindustria e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il dibattito si è focalizzato sulle sfide e opportunità per le PMI, sottolineando il ruolo strategico della finanza e degli accordi europei per la prosperità del settore aerospaziale nazionale.