Intesa Sanpaolo ha annunciato un'accelerazione delle attività di consulenza corporate, focalizzandosi strategicamente sull'Europa centro-orientale e l'Egitto. L'iniziativa, comunicata il 6 luglio 2026, mira a rafforzare la presenza del gruppo bancario nei servizi di consulenza per la clientela corporate internazionale. La divisione IMI Corporate & Investment Banking è il fulcro di questa espansione, puntando a consolidare il ruolo di riferimento per le imprese in tali aree.

Espansione della Consulenza

La strategia di Intesa Sanpaolo si concentra sull'offerta di servizi di consulenza finanziaria e industriale.

L'attenzione è rivolta alle imprese che operano o intendono espandersi in Europa centro-orientale ed Egitto. L'obiettivo è supportare i clienti nell'individuazione di nuove opportunità di business e nella realizzazione di operazioni di crescita internazionale. La banca sottolinea l'importanza di assistere le imprese italiane che considerano questi mercati per investimenti e partnership.

Il Ruolo di IMI Corporate & Investment Banking

La divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo svolge un ruolo centrale in questa strategia. Offre servizi di consulenza per finanza straordinaria, fusioni e acquisizioni, e supporto nella strutturazione di operazioni complesse per clienti corporate.

L'area di riferimento include Europa centro-orientale ed Egitto, considerati mercati strategici per la crescita della consulenza.

Il rafforzamento della presenza di Intesa Sanpaolo nei mercati internazionali avviene tramite una rete di professionisti specializzati e la collaborazione con partner locali. Ciò garantisce soluzioni personalizzate per le esigenze delle imprese clienti. Il gruppo bancario intende consolidarsi quale punto di riferimento per la consulenza corporate in queste aree, favorendo l'internazionalizzazione.