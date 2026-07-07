Intesa Sanpaolo ha confermato il prolungamento del contratto di fornitura con Numero Blu Torino, il call center di Leinì, nel Torinese. La notizia smentisce le precedenti voci che ipotizzavano la perdita dell’appalto da parte dell’azienda, mettendo a rischio 43 posti di lavoro e generando forte preoccupazione tra i dipendenti e le organizzazioni sindacali.

La situazione di incertezza era culminata con l’annuncio, da parte di Numero Blu Torino, della chiusura della propria sede. Tale decisione aveva spinto i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl a proclamare uno sciopero, previsto per l’8 luglio, e ad aprire uno stato di agitazione già dal 20 aprile.

La potenziale interruzione del rapporto avrebbe comportato il licenziamento di 43 persone, in maggioranza donne, che da oltre dieci anni gestivano la commessa per la banca.

La strategia di Intesa Sanpaolo: potenziamento digitale e innovazione

Intesa Sanpaolo ha chiarito che il rinnovo dell'accordo si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento della propria Filiale Digitale. Questa struttura è dedicata all’assistenza clienti da remoto, fruibile tramite telefono, chat, videochiamata e altri canali digitali, eliminando la necessità per i clienti di recarsi fisicamente in filiale.

La banca ha annunciato l’introduzione di avanzati strumenti di intelligenza artificiale per supportare gli operatori, con l’obiettivo di migliorare significativamente la velocità e l’efficacia delle risposte ai clienti negli orari di servizio.

Questo progetto, già avviato durante il Piano d’Impresa 2022‑2025, ha già portato all’apertura di nuove sedi della Filiale Digitale in Italia e all’assunzione di oltre 700 gestori e consulenti digitali negli ultimi tre anni, evidenziando la trasformazione digitale come pilastro strategico.

Mobilitazione sindacale e l'esito positivo per i lavoratori

Di fronte alla prospettiva di una chiusura, i sindacati avevano coinvolto attivamente la Regione Piemonte per un intervento preventivo. Vito Bianchino, di Fim Cisl Torino e Canavese, aveva espresso la ferma posizione: “Dopo 10 anni a gestire i clienti non si può essere cestinati”, chiedendo garanzie di continuità. Analogamente, Giorgia Perrone di Fiom Cgil Torino aveva definito la situazione come lo smantellamento di un intero call center, sollecitando una soluzione tempestiva.

Il prolungamento del contratto da parte di Intesa Sanpaolo rappresenta ora un elemento cruciale di stabilità per i lavoratori coinvolti e per il territorio di Leinì. Questo sviluppo positivo attenua le preoccupazioni iniziali e apre a nuove prospettive future per la sede del call center.