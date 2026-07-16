La Commissione europea, il 7 luglio, ha registrato una nuova Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) dedicata al tema più discusso degli ultimi anni: il reddito di base universale e incondizionato. Una mossa che ha immediatamente riacceso il dibattito pubblico, ma che — è bene chiarirlo — non significa affatto che il reddito universale stia per entrare in vigore.

La registrazione, infatti, è solo il primo passo: autorizza gli organizzatori a raccogliere firme in tutta l’Unione. Se riusciranno a raggiungere almeno 1 milione di firme in almeno 7 Paesi membri, la Commissione sarà obbligata a esaminare formalmente la proposta e a rispondere.

Tuttavia, non avrà alcun obbligo di trasformarla in legge.

Perché il reddito di base torna al centro del dibattito europeo

Negli ultimi anni il tema è tornato prepotentemente alla ribalta per due motivi principali:

Impatto dell’intelligenza artificiale — L’automazione sta cambiando il mercato del lavoro a una velocità mai vista. Molti esperti sostengono che un reddito di base potrebbe diventare una rete di sicurezza essenziale in un mondo dove alcune professioni rischiano di scomparire.

Progetti pilota — Finlandia, Spagna, Germania, Irlanda e altri Paesi hanno sperimentato forme di reddito di base. I risultati, altalenanti, hanno comunque riacceso il confronto sui costi e sui benefici di una misura universale.

Cosa succede ora

La nuova ICE apre una fase decisiva: gli organizzatori dovranno dimostrare che il tema ha un sostegno reale e diffuso. Se la raccolta firme avrà successo, la Commissione dovrà prendere posizione e valutare la proposta. Ma il percorso verso una legge europea resta lungo e complesso.