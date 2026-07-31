A luglio 2026, l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha rilevato un significativo incremento del clima di fiducia sia tra i consumatori che tra le imprese. L'indice di fiducia per i consumatori ha mostrato un'ascesa, passando da 92,4 a 94,2. Parallelamente, l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese ha registrato un aumento, salendo da 95,3 a 95,6, segnalando una percezione economica più ottimista nel Paese.

Dinamiche degli indici a luglio 2026

Analizzando in dettaglio l'andamento degli indici nel mese di luglio 2026, si osserva che per i consumatori quasi tutte le variabili che contribuiscono al calcolo dell'indice hanno evidenziato un andamento positivo.

Fanno eccezione i giudizi sulla situazione economica familiare, il cui saldo ha subito un decremento marginale, e le opinioni sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale, che non hanno mostrato miglioramenti. Per quanto concerne le imprese, il clima di fiducia è risultato in crescita nei settori della manifattura e dei servizi, mentre ha registrato una contrazione nel comparto delle costruzioni, indicando una differenziazione nelle prospettive settoriali.

Il quadro del mese precedente: giugno 2026

Il confronto con il mese precedente, giugno 2026, rivela dinamiche interessanti. A giugno, l'Istat aveva precedentemente comunicato una diminuzione del clima di fiducia dei consumatori, che era sceso da 93,4 a 92,4.

Al contrario, l'indicatore composito della fiducia delle imprese aveva già mostrato un trend positivo, aumentando da 94,2 a 95,2. Nel dettaglio, per i consumatori, il mese di giugno aveva visto un miglioramento sia del clima economico generale sia delle aspettative future, mentre il clima personale e quello corrente erano stati stimati in peggioramento. Per le imprese, la fiducia aveva manifestato segnali positivi in tutti i comparti oggetto di rilevazione: gli aumenti più consistenti si erano registrati nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio, mentre nella manifattura e nei servizi il rialzo era stato più contenuto. Questi dati di giugno forniscono un contesto utile per interpretare le variazioni osservate a luglio, evidenziando una certa volatilità nella percezione economica dei consumatori e una tendenza più stabile, seppur con sfumature settoriali, per le imprese.

Le variazioni mensili degli indici riflettono le diverse dinamiche settoriali e la percezione complessiva dei consumatori e delle imprese rispetto alla situazione economica generale e, per le famiglie, anche a quella personale. Questi indicatori sono fondamentali per monitorare lo stato di salute dell'economia nazionale e le aspettative degli attori economici.