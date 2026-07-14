Il 14 luglio 2026, isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha annunciato la sua partecipazione al progetto pilota dell’Euro Digitale, un'iniziativa promossa dall’Eurosistema. La conferma da parte della Banca Centrale Europea (BCE) dell’inclusione di isybank nel gruppo selezionato di operatori dei pagamenti dell’area euro segna un passo significativo nel percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso dal Gruppo Intesa Sanpaolo.

Antonio Valitutti, amministratore delegato di isybank, ha sottolineato l'importanza di questa partecipazione, affermando: “Metteremo a disposizione competenze, tecnologia ed esperienza per contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative a supporto dell’evoluzione dei pagamenti europei”.

In questo contesto, isybank si posizionerà come un punto di riferimento essenziale per gli utenti, in particolare i dipendenti dell’Eurosistema, che prenderanno parte alla fase sperimentale del progetto. La banca, nata all’interno della Banca dei Territori e guidata da Stefano Barrese, rafforza così il suo ruolo di laboratorio di innovazione per il Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'obiettivo di avanzare nei sistemi di pagamento a livello europeo.

Il contributo di isybank all'Euro Digitale

La scelta di isybank per il progetto pilota si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Intesa Sanpaolo, sotto la guida di Carlo Messina, volta a mettere a disposizione il proprio vasto patrimonio di competenze e know-how tecnologico.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, isybank collaborerà con Bancomat per gli aspetti puramente tecnologici e con Mooney per l’analisi e lo sviluppo di possibili funzionalità innovative legate all’Euro Digitale. L’intento primario è quello di elaborare soluzioni che possano non solo facilitare l’adozione, ma anche migliorare l’efficienza complessiva dei pagamenti digitali all’interno dell’area euro, promuovendone l'uso diffuso.

Il progetto pilota dell’Eurosistema: un quadro generale

Il progetto pilota sull’Euro Digitale, promosso dall’Eurosistema, vede il coinvolgimento di sette prestatori di servizi di pagamento italiani, tra cui spicca isybank. L’iniziativa è concepita per testare concretamente le soluzioni operative necessarie per l’utilizzo quotidiano dell’Euro Digitale, coinvolgendo direttamente operatori bancari e tecnologici accuratamente selezionati.

Questo impegno rientra nel più vasto quadro delle attività europee dedicate all’innovazione dei sistemi di pagamento e alla promozione di strumenti digitali che siano non solo sicuri, ma anche efficienti, a beneficio sia dei cittadini che delle imprese dell'Unione Europea.