Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, ha annunciato di aver superato i tre miliardi di euro di giacenze. Questo significativo traguardo, comunicato il 22 luglio 2026 da Milano, evidenzia una crescente e consolidata fiducia da parte di una base clienti che ha raggiunto e superato il milione di unità. Un dato particolarmente rilevante riguarda la composizione della clientela: circa il 50% è rappresentato da giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Questa fascia demografica utilizza attivamente il conto Isybank per l'accredito mensile delle proprie entrate e per la gestione quotidiana delle spese, confermando la piattaforma come un punto di riferimento nell'evoluzione della finanza personale per le nuove generazioni.

Nata nell'ambito della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, Isybank si posiziona come una fintech che fa della semplicità, della velocità e dell'efficienza i suoi pilastri distintivi. Queste caratteristiche sono particolarmente apprezzate dalle generazioni più giovani, sempre più orientate verso soluzioni digitali e sensibili ai temi della sostenibilità nelle loro scelte di consumo. Il modello di servizio di Isybank si distingue anche per la capacità di preservare il valore della relazione umana, grazie a una rete di oltre 2.300 gestori della Filiale Digitale. Questi professionisti offrono assistenza dedicata in orari estesi, inclusi i fine settimana, garantendo un "tocco umano" che arricchisce l'esperienza digitale del cliente.

Crescita e impatto sul Gruppo Intesa Sanpaolo

I dati operativi confermano il ruolo sempre più centrale di Isybank nella vita finanziaria dei suoi utenti. La piattaforma registra infatti 170 mila stipendi accreditati e oltre 260 mila domiciliazioni di utenze. Questi numeri sottolineano come Isybank sia percepita come una banca di fiducia, scelta per le operazioni quotidiane e per la gestione dei risparmi. L'obiettivo primario è creare valore sia per la propria community di clienti sia per il Gruppo Intesa Sanpaolo, promuovendo attivamente i valori di accessibilità e inclusione come fondamento delle proprie attività.

L'iniziativa Isybank si inserisce strategicamente nel più ampio percorso di trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo.

Questo progetto ambizioso prevede un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro, destinati a tecnologia e crescita nel periodo compreso tra il 2026 e il 2029. Tale impegno rappresenta una continuità con le innovazioni già introdotte attraverso la piattaforma isytech, evidenziando la visione del Gruppo verso un futuro sempre più digitalizzato e orientato alle esigenze dei clienti.

Accessibilità e innovazione: la visione di Intesa Sanpaolo

Attraverso Isybank e le sue altre iniziative digitali, Intesa Sanpaolo mira a rafforzare ulteriormente la relazione con la propria clientela, ponendo l'accento sulla promozione dell'inclusione finanziaria e sull'accessibilità dei servizi. Il Gruppo si impegna a fornire soluzioni digitali all'avanguardia, senza tuttavia trascurare l'importanza del contatto personale, mantenuto vivo grazie alla presenza di gestori dedicati. La missione è rendere i servizi bancari sempre più fruibili e inclusivi, in piena coerenza con i principi di sostenibilità e di supporto alla clientela che guidano l'operato complessivo della banca.