Italgas ha recentemente completato un passo significativo nello sviluppo della filiera del biometano in Italia, annunciando la connessione del primo impianto di produzione all'innovativo Hub Digital Reverse Flow di Gazzo Veronese. Questa infrastruttura strategica, inaugurata lo scorso giugno nella provincia di Verona, è progettata per ottimizzare la raccolta e la distribuzione del biometano prodotto localmente, convogliando l'eventuale eccedenza sulla rete nazionale.

Il primo impianto collegato è quello realizzato dalla Società Agricola Villagrossa di Castel d’Ario, in provincia di Mantova.

Questo impianto si distingue per la sua capacità di produrre biometano da biomasse agricole e reflui zootecnici, un processo che sottolinea l'impegno verso un'economia circolare e la valorizzazione delle risorse del territorio. A pieno regime, l'impianto della Società Agricola Villagrossa sarà in grado di immettere nell'hub fino a due milioni di metri cubi di biometano all'anno. Questa quantità è significativa, poiché equivale al consumo medio annuo di circa duemila famiglie, contribuendo in modo sostanziale al fabbisogno energetico locale e alla riduzione delle emissioni.

Il funzionamento innovativo del Digital Reverse Flow

Il cuore tecnologico dell'hub di Gazzo Veronese è rappresentato dal sistema Digital Reverse Flow.

Questa tecnologia avanzata permette di gestire in modo dinamico i flussi di biometano: quando la produzione locale supera il fabbisogno immediato del territorio, l'hub attiva un processo di compressione del biometano in eccesso. Successivamente, il gas compresso viene trasferito verso le reti di trasporto regionali e nazionali. Questo meccanismo garantisce che il biometano, una fonte di energia rinnovabile e sostenibile, sia reso disponibile non solo a livello locale ma anche in altri territori, massimizzando l'efficienza della distribuzione e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Contesto e caratteristiche chiave dell'hub di Gazzo Veronese

L'Hub di Gazzo Veronese, inaugurato ufficialmente il 19 giugno 2026, ha richiesto un investimento di circa due milioni di euro, evidenziando la visione a lungo termine di Italgas nel settore delle energie rinnovabili.

La sua funzione principale è quella di fungere da punto di aggregazione per il biometano proveniente da un totale di quattro diversi impianti di produzione. Una volta che tutti gli impianti saranno a regime, l'hub avrà la capacità complessiva di immettere fino a dodici milioni di metri cubi di biometano all'anno nella rete. Questo volume è sufficiente a soddisfare i consumi medi annui di circa tredicimila famiglie, consolidando il ruolo dell'hub come pilastro per la transizione energetica.

La gestione operativa dell'hub è affidata a DANA, il sistema proprietario di automazione e telecontrollo sviluppato da Italgas. DANA rappresenta un esempio di eccellenza tecnologica, consentendo una gestione completamente da remoto, un monitoraggio costante e in tempo reale delle operazioni e un funzionamento automatico degli impianti.

Questa soluzione garantisce non solo l'efficienza e l'affidabilità dell'hub, ma anche una maggiore flessibilità e reattività nella gestione dei flussi di biometano, contribuendo a un futuro energetico più sostenibile e a zero emissioni.