La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha formalizzato un nuovo finanziamento da 250 milioni di euro a favore di Italgas, con l'obiettivo di sostenere una serie di interventi volti all'efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. L'accordo, siglato il 7 luglio 2026, segna la nona operazione di questo tipo tra la BEI e il gruppo Italgas, portando il totale dei finanziamenti concessi a 1,9 miliardi di euro.

Il prestito, della durata di 15 anni, prevede una prima tranche di 150 milioni di euro destinata a finanziare progetti da completare entro il 2029.

Questi interventi includeranno la riqualificazione energetica di edifici sia pubblici che privati, l'ottimizzazione dell'efficienza nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo e la modernizzazione dei sistemi di illuminazione pubblica. La realizzazione di tali progetti sarà affidata alle controllate di Italgas: Geoside, specializzata nel risparmio energetico, e Italgas Properties, attiva nel settore immobiliare.

Obiettivi e impatto stimato sull'energia

Le proiezioni della BEI indicano che l'operazione permetterà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 GWh all'anno e di generare annualmente 21,5 GWh di energia primaria da fonti rinnovabili.

Questi risultati sono equiparabili al consumo energetico annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Questo finanziamento rappresenta il secondo prestito quadro concesso dalla BEI a Italgas specificamente orientato alla promozione dell'efficienza energetica.

Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, ha sottolineato come "canalizzare capitali verso interventi diffusi sul territorio" sia cruciale per "migliorare il profilo di sostenibilità degli investimenti e a generare ritorni ambientali e socioeconomici di lungo periodo". A sua volta, Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, ha evidenziato che "l'efficienza energetica è la leva più concreta per ridurre i consumi senza rinunciare alle performance e produce effetti immediati su sicurezza degli approvvigionamenti, competitività per imprese e famiglie, e sostenibilità ambientale", aggiungendo che "la migliore energia è sempre quella che non si consuma".

Il ruolo delle controllate e la collaborazione strategica

Le controllate Geoside e Italgas Properties avranno un ruolo centrale nell'attuazione degli interventi finanziati. Geoside si concentrerà sulle soluzioni di risparmio energetico, mentre Italgas Properties gestirà gli aspetti legati al patrimonio immobiliare. La BEI, in quanto istituzione finanziaria dell'Unione Europea, continua a supportare progetti che favoriscono lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica nei paesi membri.

Questo nuovo pacchetto di finanziamenti consolida ulteriormente la partnership tra la BEI e Italgas, ribadendo l'impegno congiunto delle due entità nel promuovere la riduzione dei consumi energetici e l'espansione delle energie rinnovabili in Italia, contribuendo attivamente agli obiettivi di sostenibilità del paese.