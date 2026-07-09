Italgas e Nedgia, la principale società di distribuzione del gas naturale in Spagna, parte integrante del gruppo Naturgy, hanno siglato un memorandum of understanding a Milano il 9 luglio 2026. L'accordo è volto a rafforzare la collaborazione in ambiti strategici considerati cruciali per l'evoluzione delle infrastrutture energetiche. Le aree chiave di cooperazione delineate includono i gas rinnovabili, l'innovazione tecnologica e digitale, l'intelligenza artificiale, la sostenibilità e il procurement.

L'intesa è stata formalizzata dalle firme di Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, e Raúl Suárez Álvarez, amministratore delegato di Nedgia.

Questo accordo rappresenta l'avvio di un percorso strutturato di confronto e condivisione di competenze, ritenuto essenziale per affrontare le principali sfide che il settore del gas si trova ad affrontare nel panorama europeo.

Visione condivisa per la transizione energetica

Paolo Gallo ha enfatizzato la visione comune che lega le due aziende: “Con Nedgia, condividiamo una prospettiva chiara sul ruolo strategico delle reti di distribuzione del gas all'interno della transizione energetica. Queste infrastrutture sono destinate a diventare sempre più digitali, resilienti e pronte ad accogliere quote crescenti di gas rinnovabili. Questo accordo rafforza ulteriormente il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della decarbonizzazione e della competitività dell'intero sistema energetico europeo”.

Anche Raúl Suárez Álvarez ha ribadito l'importanza fondamentale delle reti gas, affermando che “le reti gas rivestono un ruolo decisivo nella transizione energetica, in particolare facilitando l'integrazione di gas verdi come il biometano nelle infrastrutture esistenti. Insieme a Italgas, intendiamo contribuire ad accelerare soluzioni che non solo supportino la decarbonizzazione, ma che anche promuovano un sistema energetico europeo più sostenibile, sicuro ed efficiente”. L'accordo riflette una crescente attenzione verso la sostenibilità e la digitalizzazione delle reti, considerate pilastri irrinunciabili per superare le sfide poste dalla transizione energetica in Europa.

Sinergie internazionali e impatto bilaterale

L'onorevole Federica Onori, presidente dell'Unione Interparlamentare Italia-Spagna, ha evidenziato come questa collaborazione tra Italgas e Nedgia abbia un impatto significativo, rafforzando concretamente il rapporto bilaterale tra Italia e Spagna, un obiettivo perseguito attivamente anche a livello parlamentare.

La strategia di Italgas si estende anche ad altre importanti collaborazioni internazionali. Già nel maggio 2026, la società italiana aveva rinnovato la sua partnership con Tokyo Gas Network Co., Ltd., una controllata di Tokyo Gas Co., Ltd. Questa intesa mira a potenziare la cooperazione su fronti cruciali quali la decarbonizzazione, la gestione delle emergenze e l'efficienza operativa.

La collaborazione con l'azienda giapponese prevede l'adozione di tecnologie avanzate per il rilevamento precoce e il contenimento delle fughe di gas, oltre alla condivisione di know-how sulle soluzioni volte a ridurre le emissioni di CO2 negli impianti di distribuzione. Un altro aspetto fondamentale riguarda lo scambio di informazioni sulle misure antisismiche, sviluppate autonomamente da Italgas. Avviata nel dicembre 2023, questa partnership ha già facilitato lo scambio di conoscenze sul gas da fonti rinnovabili e sull'idrogeno, culminando anche in visite reciproche presso le strutture operative delle due società.