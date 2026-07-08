Nel mese di giugno, la fornitura di jet fuel da parte di Saras agli aeroporti della Sardegna ha registrato un significativo incremento del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato, emerso dalle recenti rilevazioni sui rifornimenti effettuati negli scali isolani, sottolinea una marcata crescita della domanda di carburante essenziale per l’aviazione civile e commerciale nell'isola.

Crescita dei rifornimenti negli scali sardi

La società Saras, un attore chiave nella produzione e distribuzione di carburanti, ha dettagliato l'andamento dei volumi di jet fuel destinati agli aeroporti sardi.

L'aumento del 38% si riferisce al confronto tra il mese di giugno dell'anno corrente e quello del 2025. Questa crescita riflette una maggiore attività operativa nei principali scali dell'isola, che includono gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero. Questi hub aeroportuali sono i punti nevralgici per il traffico aereo regionale e internazionale, fungendo da porta d'accesso per un flusso crescente di passeggeri e merci. L'incremento dei rifornimenti è stato chiaramente attribuito a una robusta ripresa della mobilità aerea e a un notevole aumento dei voli programmati, in particolare durante la stagione estiva, periodo di punta per il turismo e i viaggi nell'area mediterranea.

Il ruolo strategico di Saras nella fornitura di carburanti

Saras si conferma come una delle principali aziende italiane nel settore della raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi. La sua operatività è incentrata sulla gestione della raffineria di Sarroch, situata strategicamente nella provincia di Cagliari. Questo impianto rappresenta uno dei complessi industriali più rilevanti e tecnologicamente avanzati del panorama energetico nazionale. La raffineria di Sarroch è specializzata nella produzione di diverse tipologie di carburanti, tra cui il jet fuel, fondamentale per l'aviazione civile e commerciale. L'azienda garantisce una fornitura costante e affidabile di carburante agli aeroporti della Sardegna, svolgendo un ruolo cruciale nel sostenere la continuità operativa dei voli e fornendo un essenziale supporto logistico alle numerose compagnie aeree che scelgono l'isola come destinazione o punto di transito.

Questo impegno assicura che l'infrastruttura aerea sarda possa operare senza interruzioni, supportando così l'economia locale e il settore turistico.

La crescita della domanda di jet fuel nel mese di giugno si inserisce in un quadro più ampio di generale aumento del traffico aereo nell'intera regione. L'incremento dei rifornimenti è un indicatore diretto e tangibile della ripresa delle attività aeroportuali e della conseguente maggiore affluenza di passeggeri nei principali scali sardi. Questo trend positivo evidenzia la vitalità del settore turistico e dei trasporti in Sardegna, proiettando uno scenario di ulteriore sviluppo per il prossimo futuro.