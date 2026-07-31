Il gruppo indiano Jindal Steel International ha riaffermato il proprio impegno nella procedura di gara per l’acquisizione dell’ex Ilva, dichiarandosi pronto a finalizzare l’operazione anche a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 27 luglio 2026. Attraverso una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia in AS, firmata dal direttore delle operazioni europee Narendra Kumar Misra, il gruppo ha manifestato l’intenzione di rilevare l’intero perimetro industriale, comprendente sia l’area a caldo sia quella a freddo dello stabilimento di Taranto.

Jindal ha specificato la disponibilità a valutare il riavvio dell’area a caldo a proprio rischio, in linea con le indicazioni del Tribunale di Milano. Il gruppo ha inoltre assicurato la capacità di realizzare un forno elettrico nello stabilimento tarantino e di garantire la continuità operativa dell’area a freddo. Questo sarà possibile grazie al ridirezionamento dei volumi di bramme dal proprio altoforno di grandi dimensioni recentemente avviato in India. L’obiettivo dichiarato è fornire fino a quattro milioni di tonnellate di bramme all’anno, quantità ritenuta sufficiente per il funzionamento a pieno regime dell’area a freddo e degli impianti collegati a Taranto, Genova e Novi Ligure.

L'offerta di Jindal: dettagli e prospettive

Il piano di Jindal prevede che entro dicembre 2027 siano disponibili ulteriori due milioni di tonnellate di bramme a basse emissioni di CO2, provenienti dall’Oman. Una volta realizzato il forno ad arco elettrico, il gruppo potrà disporre di acciaio fuso e colato direttamente a Taranto. Jindal ha sottolineato che un rapido perfezionamento del closing consentirebbe di avviare tempestivamente le forniture di bramme, assicurando la piena operatività dell’area a freddo. L’operazione, secondo il gruppo, permetterebbe di mantenere un numero significativamente maggiore di posti di lavoro rispetto a una soluzione limitata alla sola area a freddo.

Contesto giudiziario e piani di rilancio

La vicenda si inserisce in una fase cruciale per l’ex Ilva, dopo che la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che l’area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro novanta giorni se non verrà rimossa integralmente l’amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza previsti per una produzione da sei milioni di tonnellate all’anno. Questa decisione incide sulle offerte in corso, inclusa quella di Jindal, e comporta una revisione delle stime di costo e dei piani di investimento per la decarbonizzazione. Il gruppo indiano ha confermato l’interesse all’acquisizione, con l’intenzione di realizzare un nuovo forno carbon free a Taranto, subordinando l’impegno alla definizione degli accordi necessari.

Il governo ha varato un finanziamento di 100,5 milioni di euro per il 2026 a favore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Questo prestito oneroso mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita. La complessa storia dell’impianto di Taranto, segnata da procedure di amministrazione straordinaria e contenziosi ambientali, vede ora una possibile svolta con la proposta di Jindal e la prospettiva di nuovi investimenti per la transizione verso una produzione siderurgica più sostenibile.