Jindal Steel International ha ribadito il proprio pieno impegno nella procedura di gara per l'acquisizione dell'ex Ilva, dichiarandosi pronta a perfezionare immediatamente l'operazione. Questa posizione ferma arriva nonostante l'ordinanza del Tribunale di Milano, pubblicata il 27 luglio 2026, che impone nuove condizioni. La conferma è giunta tramite una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in A.s., firmata dal direttore delle operazioni europee, Narendra Kumar Misra.

Il gruppo indiano ha espresso la volontà di procedere con l'acquisizione dell'intero perimetro dell'impianto siderurgico, includendo sia l'area a caldo che l'area a freddo.

Jindal si è detta disponibile a valutare il riavvio dell'area a caldo a proprio rischio, in piena conformità con le indicazioni del Tribunale di Milano. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, infatti, stabilisce la sospensione delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni, qualora non vengano rimossi integralmente l'amianto e le emissioni di polveri sottili non rientrino nei limiti di sicurezza previsti per una produzione di 6 milioni di tonnellate all'anno.

Le proposte di Jindal per il rilancio

Jindal ha assicurato la capacità di realizzare un forno elettrico all'avanguardia nello stabilimento di Taranto. Nel frattempo, per garantire la continuità operativa dell'area a freddo, il gruppo propone di ridirezionare i volumi di bramme dal proprio altoforno recentemente avviato in India.

L'obiettivo è fornire fino a quattro milioni di tonnellate di bramme all'anno, una quantità ritenuta sufficiente per assicurare il funzionamento a pieno regime dell'area a freddo e di tutti gli impianti collegati a Taranto, Genova e Novi Ligure. Entro dicembre 2027, inoltre, Jindal prevede di mettere a disposizione fino a ulteriori due milioni di tonnellate di bramme a basse emissioni di CO₂ provenienti dall'Oman.

Il gruppo ha specificato che “una volta realizzato il forno ad arco elettrico, disporremo inoltre di acciaio fuso e colato a Taranto”. Jindal ha sottolineato l'importanza di un rapido perfezionamento del closing: “quanto prima sarà perfezionato il closing, tanto prima potremo avviare le nostre forniture di bramme, assicurando la continuità operativa dell’area a freddo a pieno regime”.

L'operazione, secondo Jindal, garantirebbe il mantenimento di un numero significativamente maggiore di posti di lavoro rispetto a qualsiasi acquisizione limitata alla sola area a freddo.

Contesto della vertenza e supporto governativo

La decisione della Corte d'Appello di Milano incide profondamente sulla fase avanzata della procedura di vendita dell'ex Ilva, introducendo nuove condizioni economiche e operative per le offerte in corso, inclusa quella di Jindal. La sentenza ribadisce la necessità di fermare l'area a caldo se non saranno rispettate le prescrizioni su amianto e polveri sottili. In questo scenario, il Consiglio dei ministri ha approvato un finanziamento di 100,5 milioni di euro per il 2026 a favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

Questo prestito oneroso mira a sostenere la continuità operativa del comparto a freddo in attesa della vendita.

Jindal ha riaffermato la propria disponibilità a definire i termini per una risoluzione della complessa situazione, precisando che l'impegno include sia l'area a freddo che l'area a caldo, subordinatamente alla definizione degli accordi e alla realizzazione di un nuovo forno carbon free a Taranto. L'obiettivo dichiarato è contribuire alla continuità produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, in linea con le direttive della magistratura e le esigenze strategiche dell'industria siderurgica italiana ed europea.