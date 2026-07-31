Jindal Steel International ha riaffermato il proprio impegno nella procedura di gara per l'acquisizione dell'ex Ilva, dichiarandosi pronta a finalizzare l'operazione senza indugi. Questa posizione è stata mantenuta nonostante l'ordinanza del Tribunale di Milano, pubblicata il 27 luglio 2026, che ha introdotto nuove complessità. La comunicazione ufficiale del gruppo indiano è stata veicolata tramite una lettera indirizzata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in AS. Il documento, firmato da Narendra Kumar Misra, direttore delle operazioni europee di Jindal, è stato successivamente reso pubblico dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

La presa di posizione di Jindal segue di pochi giorni la sentenza della Corte d'appello di Milano. Tale verdetto ha imposto la sospensione delle attività dell'area a caldo del polo siderurgico tarantino entro un termine di novanta giorni. La decisione dei giudici ha accolto un reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori di Taranto contro le gestioni di Ilva in AS e Acciaierie d'Italia in AS. La ripartenza dell'area a caldo è stata condizionata alla completa bonifica dell'asbesto e a una drastica riduzione delle emissioni sottili, evidenziando il persistente pericolo per la salute pubblica derivante dal «progressivo ammaloramento dello stabilimento».

La proposta di acquisizione di Jindal

Jindal ha manifestato l'intenzione di procedere con l'acquisizione dell'intero perimetro dello stabilimento di Taranto, includendo sia l'area a caldo che quella a freddo. Il gruppo si dice disposto a valutare il riavvio dell'area a caldo assumendosene il rischio, sempre nel pieno rispetto delle indicazioni stabilite dal Tribunale di Milano. La società ha inoltre assicurato la capacità di realizzare un forno elettrico all'interno dello stabilimento. Nel periodo transitorio, Jindal si impegna a garantire la continuità operativa dell'area a freddo attraverso il rifornimento di bramme provenienti dal proprio altoforno di grandi dimensioni, recentemente avviato in India.

Questa strategia permetterebbe di fornire fino a quattro milioni di tonnellate di bramme all'anno, una quantità ritenuta sufficiente per assicurare il funzionamento a pieno regime dell'area a freddo e di tutti gli impianti correlati a Taranto, Genova e Novi Ligure.

Entro dicembre 2027, Jindal prevede di poter mettere a disposizione ulteriori due milioni di tonnellate di bramme, caratterizzate da basse emissioni di CO2, provenienti dall'Oman. Una volta completata la realizzazione del forno ad arco elettrico, il gruppo disporrà della capacità di produrre acciaio fuso e colato direttamente a Taranto. La lettera di Jindal sottolinea l'urgenza: «Quanto prima sarà perfezionato il closing, tanto prima potremo avviare le nostre forniture di bramme, assicurando la continuità operativa dell'area a freddo a pieno regime».

Impatto occupazionale e prospettive future

Il gruppo indiano ha evidenziato che l'operazione proposta garantirebbe il mantenimento di un numero significativamente maggiore di posti di lavoro rispetto a scenari che prevedano un'acquisizione limitata alla sola area a freddo. La continuità produttiva dell'area a freddo e degli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure sarebbe assicurata grazie ai volumi di bramme forniti da Jindal. La proposta include inoltre il rispetto scrupoloso di tutte le prescrizioni del Tribunale di Milano in materia di sicurezza e tutela ambientale, confermando l'approccio responsabile del gruppo.