Pirelli ha annunciato l'acquisizione del 24,99% della startup RideSense, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità. L'operazione, ufficializzata il 2 luglio 2026, segna un passo significativo per l'azienda milanese nell'espansione delle sue attività nel settore delle tecnologie innovative applicate all'automotive. Con questa mossa, Pirelli intende rafforzare la propria posizione nel crescente mercato delle soluzioni digitali, integrando le competenze di RideSense nelle sue strategie di sviluppo.

RideSense si distingue per lo sviluppo di sistemi digitali avanzati per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni dei veicoli e la gestione intelligente delle flotte.

L'investimento di Pirelli, che assume il ruolo di socio di minoranza, mira a favorire la crescita della startup e una più ampia diffusione delle sue tecnologie all'avanguardia. Questa partnership strategica evidenzia l'impegno di Pirelli verso un futuro della mobilità sempre più connesso e tecnologicamente avanzato.

Dettagli dell'investimento strategico

La quota acquisita da Pirelli, pari al 24,99%, consente all'azienda di stabilire una collaborazione strategica con RideSense senza acquisirne il controllo. L'accordo è stato concepito per valorizzare le sinergie tra le due realtà, in particolare nello sviluppo di soluzioni per la mobilità connessa e per l'ottimizzazione della gestione dei dati dei veicoli.

I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi pubblici, mantenendo un profilo di riservatezza sulle cifre coinvolte.

Il profilo innovativo di RideSense

RideSense è una startup focalizzata sulle tecnologie digitali applicate alla mobilità. L'azienda sviluppa sistemi per il monitoraggio costante delle condizioni dei veicoli e offre servizi di gestione intelligente delle flotte, rivolgendosi principalmente a operatori del settore automotive e della logistica. Grazie all'ingresso di Pirelli nel suo capitale, RideSense potrà contare su nuove risorse per espandere ulteriormente le proprie attività e accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative, consolidando la sua posizione nel panorama della mobilità digitale e rafforzando la sua capacità di portare sul mercato prodotti e servizi all'avanguardia.