Legacoop Friuli Venezia Giulia ha ribadito la propria solidità economica e sociale in occasione dell'assemblea annuale tenutasi il 3 luglio 2026 a Gemona del Friuli. Il sistema cooperativo regionale impiega quasi 20 mila persone, conta oltre 220 mila soci e genera un valore della produzione aggregato vicino ai due miliardi di euro. Un quadro che evidenzia una crescita del 5% nell'ultimo anno e un rafforzamento significativo del patrimonio.

Nell’ultimo esercizio, il valore della produzione di Legacoop Fvg è aumentato di circa il 5%, spinto in particolare dai settori Produzione e Servizi (+10,83%), Sociale (+4,77%), Consumo (+2,46%) e CulTurMedia (+5,73%).

Parallelamente, il patrimonio complessivo del sistema cooperativo si è rafforzato con un incremento di circa 18 milioni di euro. Questa tendenza positiva consolida l'espansione nei comparti dei servizi, sociale, consumo, cultura e turismo, con un'accelerazione notevole per le Comunità energetiche rinnovabili. Permangono, tuttavia, alcune difficoltà nei settori dell’agricoltura e della pesca.

Crescita e visione del modello cooperativo

La presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, ha evidenziato che questi dati "confermano la capacità delle cooperative di generare crescita economica, occupazione stabile e valore sociale anche in una fase caratterizzata da tensioni internazionali, aumento dei costi energetici e cambiamenti climatici".

Vogrig ha inoltre sottolineato come la cooperazione non sia "solo un modello d’impresa, ma un modo di interpretare lo sviluppo: più inclusivo, mutualistico, partecipato e radicato nei territori".

Priorità strategiche e sviluppo territoriale

L’assemblea di Gemona del Friuli ha offerto un'importante occasione per riflettere sullo sviluppo delle aree interne e montane del Friuli Venezia Giulia, ponendo l'accento sulla rigenerazione dei territori più fragili. Tra le priorità strategiche delineate, la cooperazione è vista come uno strumento essenziale per mettere al centro il lavoro, creare valore duraturo per le comunità e affrontare le grandi transizioni ambientali, digitali e demografiche che caratterizzano il nostro tempo.

Il ruolo di Legacoop Friuli Venezia Giulia

Legacoop Friuli Venezia Giulia si configura come l’associazione regionale preposta a rappresentare, tutelare e promuovere le cooperative e i loro consorzi attivi sul territorio. La sua missione è sostenere lo sviluppo delle imprese cooperative in diversi settori economici, incentivando la mutualità, la partecipazione e la crescita sociale ed economica delle comunità locali. L'organizzazione offre servizi di consulenza, formazione e assistenza alle cooperative associate, promuovendo costantemente iniziative volte all'innovazione e alla sostenibilità.

Il sistema cooperativo regionale, come emerso dall'incontro, continua a investire e creare occupazione, rafforzando il proprio ruolo nella tenuta del tessuto produttivo e sociale del Friuli Venezia Giulia.

La crescita economica registrata è affiancata da un incremento del valore sociale e patrimoniale, dimostrando la capacità di rispondere efficacemente alle sfide poste dal contesto internazionale e dai profondi cambiamenti strutturali in atto.