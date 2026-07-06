Legacoop Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente ribadito la straordinaria solidità e la resilienza del proprio sistema cooperativo in occasione della sua attesa assemblea annuale, un evento cruciale che si è tenuto nella città di Udine. L'organizzazione ha annunciato con orgoglio che il valore complessivo della produzione generato dalle sue cooperative associate ha raggiunto l'impressionante cifra di 2 miliardi di euro. Questo traguardo non solo conferma la crescita costante ma anche la profonda stabilità di un settore vitale per l'economia regionale.

L'assemblea ha registrato una significativa partecipazione di numerosi rappresentanti delle cooperative regionali, i quali hanno unanimemente sottolineato e valorizzato il ruolo centrale e insostituibile che la cooperazione svolge nell'impulso e nel sostegno dell'economia locale, fungendo da vero e proprio motore di sviluppo e coesione sociale.

Bilancio Positivo e Ruolo Strategico delle Cooperative

Durante i lavori dell'importante appuntamento annuale, Legacoop FVG ha presentato in maniera dettagliata i dati economici e i risultati di bilancio delle proprie cooperative associate. L'analisi ha evidenziato in modo inequivocabile una crescita costante e una struttura finanziaria estremamente solida, elementi che rafforzano ulteriormente la fiducia nel modello cooperativo come pilastro di sviluppo sostenibile.

Enrico Milic, l'attuale presidente di Legacoop FVG, ha enfatizzato con chiarezza la visione dell'organizzazione, dichiarando che «le cooperative si configurano come un punto di riferimento imprescindibile per l'intero territorio, non solo per il loro tangibile impatto economico, ma anche e soprattutto per la loro profonda valenza sociale, capace di generare inclusione e benessere diffuso». L'assemblea ha inoltre rimarcato con forza l'importanza strategica di una collaborazione sinergica e proattiva tra le diverse realtà cooperative. Questa cooperazione interna è considerata fondamentale per affrontare con successo le sfide complesse del mercato contemporaneo e per sostenere in modo efficace e duraturo lo sviluppo locale, garantendo prosperità e innovazione.

L'Impegno di Legacoop Friuli Venezia Giulia per l'Innovazione

Legacoop Friuli Venezia Giulia si conferma come una delle principali associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione dell'intero e dinamico movimento cooperativo regionale. La sua missione istituzionale è quella di promuovere attivamente la crescita e di salvaguardare gli interessi vitali delle cooperative operanti in una vasta pluralità di settori produttivi. L'organizzazione si dedica con impegno costante a favorire l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale e sociale all'interno del sistema cooperativo, riconoscendole come leve fondamentali per il futuro. Le cooperative associate dimostrano una notevole e ammirevole diversificazione delle loro attività, con ambiti che spaziano con successo dall'agroalimentare di qualità ai servizi essenziali, dalla produzione industriale avanzata al settore culturale e creativo.

Questa capillare presenza e l'adattabilità del modello cooperativo testimoniano la sua capacità di radicarsi profondamente e di contribuire in maniera significativa al tessuto economico e sociale del Friuli Venezia Giulia, generando valore in molteplici direzioni.

In conclusione, la riconferma del valore della produzione che si attesta a 2 miliardi di euro rappresenta un segnale estremamente eloquente di stabilità, robustezza e resilienza per l'intero sistema cooperativo regionale. Questo risultato eccezionale non solo certifica la solidità economica del settore, ma rafforza ulteriormente il suo ruolo insostituibile e proattivo nel contribuire, in maniera significativa, duratura e sostenibile, allo sviluppo economico e sociale dell'intera e dinamica regione Friuli Venezia Giulia. È una chiara dimostrazione della vitalità e dell'importanza strategica del modello cooperativo per il futuro del territorio.