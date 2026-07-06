Cinque nuove collaborazioni industriali tra Leonardo e altrettante PMI lombarde sono state avviate nell’ambito del programma 'Crescere Insieme', un’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Leonardo per rafforzare la filiera aerospaziale italiana. Il bilancio del progetto, che ha già coinvolto oltre ottocento imprese in undici regioni italiane dando vita a venti partnership industriali, è stato presentato a Palazzo Lombardia. All'evento hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e il condirettore generale e managing director della Divisione Elicotteri di Leonardo, Gian Piero Cutillo, in occasione dell’annuncio di queste nuove sinergie.

Le recenti iniziative in Lombardia coinvolgono aziende delle province di Varese, Como e Brescia, rappresentando i primi risultati concreti del programma nella regione. Queste collaborazioni genereranno forniture annue stimate tra gli 8 e i 10 milioni di euro, per un valore industriale complessivo compreso tra 250 e 300 milioni di euro nell’arco di trent’anni. Tale sviluppo è supportato da circa 10 milioni di euro di investimenti iniziali, condivisi tra Leonardo e le aziende coinvolte.

Collaborazioni strategiche e innovazione tecnologica

Tra i progetti di maggiore rilievo spicca la partnership tra Dell’Orto (Cabiate, Como) e Tema Avio (Somma Lombardo, Varese) per lo sviluppo di batterie starter al litio destinate agli elicotteri Leonardo.

Questa iniziativa segna un significativo avanzamento tecnologico rispetto alle tradizionali batterie al nichel-cadmio, contribuendo a sviluppare in Italia una competenza industriale oggi non disponibile in questo settore. Ulteriori collaborazioni vedono impegnate Brancaro Industries (Cardano al Campo, Varese), Pariani (Ferno, Varese), Tema Avio (Somma Lombardo, Varese) e OMB Saleri (Brescia) nello sviluppo di nuovi componenti e sistemi per elicotteri.

Il progetto possiede un duplice valore: da un lato, stabilizza la presenza di Leonardo in Lombardia attraverso il rafforzamento della filiera con nuovi fornitori lombardi di beni e servizi; dall’altro, offre ai nuovi fornitori opportunità di lavoro, indotto e un rapporto con un partner strategico per il supporto all'innovazione.

Regione Lombardia ha svolto e rafforzerà il suo ruolo di connettore, anche attraverso strumenti finanziari. Gli accordi dimostrano che la collaborazione tra grande impresa, PMI e istituzioni genera investimenti, innovazione, crescita industriale e occupazione qualificata.

Obiettivi e impatto territoriale del programma

'Crescere Insieme' è l’iniziativa con cui Leonardo, tramite la Divisione Elicotteri, mira a rafforzare la filiera nazionale del volo verticale, coinvolgendo imprese italiane nella progettazione e produzione di componenti per i propri elicotteri civili. L’obiettivo primario è valorizzare il patrimonio di competenze industriali e tecnologiche del Paese, incrementarne la capacità produttiva, ridurre la dipendenza da forniture estere e sostenere la competitività dell’industria nazionale.

Regione Lombardia ha giocato un ruolo cruciale come connettore tra le imprese, favorendo investimenti e percorsi di crescita industriale.

L’impatto del programma si manifesta anche nella capacità di generare nuovi investimenti produttivi sul territorio. Ne è un esempio Poggipolini, già partner di 'Crescere Insieme', che ha investito nello stabilimento di Mornago (Varese) per realizzare una nuova linea dedicata alla produzione di giunti meccanici per elicotteri. Ulteriori collaborazioni industriali sono già in fase di valutazione e sviluppo, a conferma del valore della sinergia tra Regione Lombardia e Leonardo nel consolidare la filiera nazionale del volo verticale e promuovere uno sviluppo tecnologico e industriale sempre più solido e innovativo.