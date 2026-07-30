Leonardo ha concluso il primo semestre del 2026 registrando una significativa crescita, con risultati economico-finanziari in deciso progresso rispetto al corrispondente periodo del 2025. L'azienda ha evidenziato l'efficacia delle azioni commerciali intraprese, che hanno contribuito in modo sostanziale a questo sviluppo positivo.

Performance Economica del Semestre

Nel dettaglio, l'utile netto adjusted di Leonardo ha mostrato un notevole aumento del 74,4%, raggiungendo i 476 milioni di euro. L'Ebita ha segnato un incremento robusto del 34,4%, attestandosi a 780 milioni di euro.

Anche il volume degli ordini è cresciuto significativamente del 44,6%, arrivando a 16,259 miliardi di euro. L'utile netto complessivo, invece, si è attestato a 456 milioni di euro, registrando un calo del 15,9% rispetto al primo semestre del 2025. Questa flessione è stata influenzata dalla presenza, nel periodo precedente, di una plusvalenza di 283 milioni di euro derivante dalla cessione del business Underwater Armaments & Systems a Fincantieri.

Aggiornamento della Guidance 2026

Sulla base dell'ottima performance complessiva del gruppo, in particolare quella registrata nel secondo trimestre, Leonardo ha rivisto al rialzo la propria guidance 2026. Le previsioni migliorate riguardano specificamente gli ordini, l'Ebita, il flusso di cassa operativo e l'indebitamento netto.

La stima sui ricavi, invece, è stata confermata. Questi aggiornamenti riflettono la solida fiducia della società nella propria capacità di mantenere e rafforzare la crescita nei prossimi mesi, consolidando la propria posizione sul mercato.

Leonardo: Un Protagonista Globale

Leonardo si conferma un'azienda leader a livello globale, attiva nei settori strategici dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Il gruppo opera in oltre 150 paesi, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e servizi innovativi a una clientela diversificata, che include sia enti istituzionali che partner commerciali. Leonardo si distingue per la sua marcata presenza internazionale e per il costante impegno nell'innovazione e nello sviluppo di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, elementi che ne rafforzano la competitività globale.