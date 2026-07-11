La Liguria si afferma come polo d'eccellenza nel settore della subacquea, grazie al lancio di un bando da 7,5 milioni di euro destinato a progetti di ricerca e sviluppo. L'iniziativa, promossa dalla Regione Liguria e gestita dalla Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea con sede a La Spezia, mira a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che intendono investire in questo ambito strategico, considerato una frontiera cruciale per il Paese.

Questo significativo finanziamento, erogato tramite contributi a fondo perduto fino a 800 mila euro per singolo progetto, proviene dai fondi FESR 2021-2027.

Il bando è specificamente concepito per essere accessibile anche alle PMI non ancora specializzate nel settore subacqueo, offrendo così nuove e concrete opportunità di crescita e innovazione. Le imprese interessate potranno consultare il bando a partire dal 20 luglio, mentre la finestra per la presentazione delle domande sarà aperta dal 1 al 20 settembre. Successivamente, nei 18 mesi seguenti, si aprirà la fase operativa di progettualità.

La crescita del Polo e la collaborazione strategica

Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, istituito nel dicembre 2023, ha registrato una rapida e significativa espansione, dimostrando la sua capacità di rispondere prontamente alle crescenti esigenze di sicurezza nazionale e di sviluppo tecnologico in un contesto globale in evoluzione.

A testimonianza di questo impegno, un importante protocollo d'intesa, della durata di due anni, è stato formalmente siglato al Circolo Ufficiali della Marina Militare. Tra i prestigiosi firmatari figurano Roberta Pinotti, attuale presidente della Fondazione PNS ed ex ministra della Difesa, l'ammiraglio di squadra Fabio Gregori, sottocapo di Stato Maggiore della Marina e presidente del Comitato di direzione strategica del Polo, e Dario Costantini, presidente nazionale di CNA.

L'accordo quadro prevede una collaborazione articolata su molteplici fronti: dalla condivisione di dati, studi e risultati di ricerca alla progettazione di percorsi formativi specialistici mirati; dalla promozione attiva di bandi e opportunità offerte dal PNS per le imprese associate a CNA al supporto concreto a PMI e start-up innovative; e infine, l'organizzazione congiunta di eventi, fiere e convegni tematici.

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana, ha fortemente evidenziato come questa iniziativa rappresenti una scelta naturale per una regione come la Liguria, profondamente legata alla blue economy. L'obiettivo è attrarre ulteriori investimenti e nuove realtà imprenditoriali, anche grazie a una visione che guarda all'intero Nord Ovest, con la collaborazione di Piemonte e Lombardia. Una condizione fondamentale per accedere ai finanziamenti è la creazione di sedi operative all'interno del territorio ligure, favorendo così un tangibile aumento dei posti di lavoro.

Innovazione e sicurezza: il dominio degli abissi

Roberta Pinotti ha enfaticamente sottolineato l'urgenza di "correre" sulla dimensione subacquea, definendola un "dominio che si sta espandendo nel mondo" e che è intrinsecamente legato sia alla sicurezza nazionale sia alle possibilità di espansione tecnologica.

L'Italia, secondo l'ex ministra, si trova in una posizione vantaggiosa, essendo "partita bene" grazie alle sue varie competenze sia in ambito civile che militare. Questo bando, ha aggiunto, intende rafforzarle ulteriormente, fungendo da apripista anche per altre regioni italiane. Un tema di cruciale importanza, secondo Pinotti, è la protezione delle infrastrutture critiche, considerando che la quasi totalità dei dati globali transita lungo i fondali marini. Riuscire a intervenire efficacemente, creando sistemi di comunicazione e protezione, è diventato un elemento indispensabile su cui si sta concentrando la ricerca attuale.

Alessio Piana ha ribadito con convinzione l'importanza strategica dell'underwater per La Spezia e, più in generale, per l'intera Liguria.

Egli vede l'area come una futura protagonista nella ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico. La regione, ha spiegato Piana, vanta già una solida base di presenza industriale e una vasta rete di PMI che, insieme a centri di ricerca, università e grandi aziende, potranno sviluppare progettualità dual use. Questo consentirà di attrarre ulteriori investimenti e nuove realtà. Dario Costantini, presidente nazionale di CNA, ha infine evidenziato le ampie e crescenti opportunità di mercato nel settore subacqueo per imprese operanti in settori diversificati quali cantieristica e refitting, meccanica, elettronica, automotive, sensoristica, robotica e telecomunicazioni, le quali potranno mettere le loro competenze a disposizione di questa nuova e promettente frontiera.