Nel secondo trimestre del 2026, la Liguria ha evidenziato un dinamismo significativo nel settore delle imprese artigiane, registrando un totale di 789 nuove iscrizioni e 559 cessazioni. Questo ha portato a un saldo complessivo positivo di 230 unità, un dato che sottolinea la vitalità economica della regione. Tale performance si distingue per essere superiore alla media nazionale in termini percentuali, posizionando la Liguria al primo posto tra le regioni del centro-nord a statuto ordinario per crescita dell'artigianato.

L'analisi settoriale rivela che il comparto delle costruzioni ha svolto un ruolo cruciale, confermandosi come il principale motore di questa espansione.

Parallelamente, il settore della manifattura ha mostrato un andamento favorevole, un trend particolarmente rilevante in quanto si pone in controtendenza rispetto al dato nazionale, suggerendo una resilienza specifica del tessuto produttivo ligure.

Il panorama artigiano regionale e il confronto nazionale

Il numero complessivo delle attività artigiane attive sul territorio ligure ammonta a 42.410 unità. Esaminando l'incidenza del saldo positivo sulle imprese registrate, la Liguria si colloca in una posizione di rilievo a livello nazionale, raggiungendo il sesto posto. Questo posizionamento la pone davanti a diverse regioni economicamente importanti, tra cui l'Emilia Romagna (+0,44%), la Lombardia (+0,40%), il Veneto (+0,40%), il Piemonte (+0,36%) e la Toscana (+0,30%), evidenziando una crescita robusta e diffusa.

Un dato particolarmente incoraggiante emerge dall'analisi provinciale: tutte e quattro le province liguri hanno chiuso il trimestre con un saldo positivo. In particolare, Genova, che da sola rappresenta oltre la metà dell'artigianato regionale, ha registrato un saldo di +109 unità. Seguono Imperia con +47, Savona con +39 e La Spezia con +35, a testimonianza di una diffusione capillare della crescita su tutto il territorio.

La Spezia: un trimestre di crescita

Approfondendo l'andamento nella provincia della Spezia, il primo trimestre del 2026 ha segnato un incremento di 26 imprese rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato si traduce in un tasso di crescita dello 0,13%, un valore che si dimostra superiore sia ai dati regionali che a quelli nazionali, evidenziando una particolare vivacità economica per lo Spezzino.

Al 31 marzo 2026, le imprese registrate nella provincia ammontavano a 20.270 unità. Durante il trimestre, si sono registrate 418 nuove iscrizioni e 392 cessazioni, confermando il saldo positivo. L'analisi settoriale per la provincia della Spezia mostra variazioni positive nei servizi (+0,14%) e nelle costruzioni (+0,24%), settori che hanno trainato la crescita locale. Al contrario, agricoltura, industria e commercio hanno registrato una lieve flessione, pur non compromettendo il bilancio positivo complessivo.

Il sostegno regionale all'artigianato

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana, ha commentato i dati con ottimismo, affermando che l'artigianato in Liguria "gode di ottima salute".

Questa affermazione è stata attribuita a una duplice motivazione: da un lato, la capacità imprenditoriale e la resilienza dimostrata dagli artigiani stessi; dall'altro, le misure specifiche messe in campo dalla Regione per sostenere la tenuta e favorire l'ulteriore crescita del settore, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nell'economia locale.