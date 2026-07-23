A Genova, il 23 luglio 2026, il Rendiconto Sociale dell’Inps regionale ha evidenziato un ampio divario di genere nelle retribuzioni in Liguria. Il fenomeno incide profondamente sul reddito femminile, sollevando interrogativi sulle prospettive previdenziali future. Mentre le retribuzioni maschili superano la media nazionale, il lavoro delle donne è penalizzato da una marcata disparità.

I dati mostrano che gli uomini in Liguria percepiscono una retribuzione media giornaliera di 114,3 euro, superiore ai 111,1 euro della media italiana. Per le donne, invece, la retribuzione media si attesta a soli 79,1 euro.

Questa significativa differenza è attribuita principalmente alla forte incidenza di impieghi a termine, part-time e contratti stagionali, tipologie lavorative che coinvolgono maggiormente la forza lavoro femminile nella regione.

Cause del divario e andamento del mercato del lavoro

Giuseppe Giangrande, presidente del comitato regionale Inps per la Liguria, ha spiegato che la retribuzione media più elevata per gli uomini è dovuta alla presenza storica di attività industriali e manifatturiere. Al contrario, la retribuzione media delle donne risulta inferiore a causa di una preponderanza di lavori discontinui e temporanei, diffusi nel settore turistico-alberghiero e nei servizi, ambiti in cui le donne sono prevalentemente impiegate.

Nonostante questo marcato divario di genere, il mercato del lavoro ligure mostra una buona tenuta complessiva. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 68,8%, superando il 62,5% della media nazionale, e la disoccupazione è calata al 4,7%, evidenziando una resilienza generale del settore occupazionale.

Criticità demografiche e futuro previdenziale

La struttura sociale della Liguria, tuttavia, affronta importanti sfide legate a un forte calo demografico. Nel 2025, il saldo naturale ha registrato un valore negativo di 12.692 residenti, e il numero di pensionati ha raggiunto i 444.613. Valeria Cifferri, direttrice regionale Inps, ha sottolineato come la regione sia afflitta da problematiche demografiche quali la bassa natalità e l'elevata longevità degli anziani.

Questa combinazione di fattori, con un'alta percentuale di anziani e pochi giovani, pone un serio problema di equilibrio previdenziale.

L’Istituto sta intensificando gli sforzi per sensibilizzare i giovani sull’importanza della cultura previdenziale, evidenziando che le pensioni sono il risultato di un percorso lavorativo continuativo e consapevole. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza di costruire una solida base per il proprio futuro pensionistico.

Qualità dell'occupazione e pensioni delle nuove generazioni

Il tema della qualità dell’occupazione e del futuro previdenziale delle nuove generazioni è centrale. Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps, ha chiarito che, sebbene le pensioni per i più giovani saranno garantite dallo Stato, la vera preoccupazione riguarda la qualità delle prestazioni previdenziali.

Con un mercato del lavoro sempre più caratterizzato da frammentazione e precarietà, i giovani rischiano di percepire pensioni molto basse al momento del ritiro.

In particolare, il tasso di sostituzione tra gli ultimi stipendi e la pensione, nel sistema contributivo, si aggira in media attorno a un 20% in meno rispetto al reddito da lavoro. Per affrontare questa criticità, Ghiselli ha ribadito la necessità di promuovere e creare lavoro di qualità e continuativo, fondamentale per assicurare una previdenza adeguata e sostenibile alle future generazioni di lavoratori.