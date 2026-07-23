Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha fermamente riaffermato la posizione di leadership indiscussa della Liguria nel dinamico e cruciale settore della blue economy. Questa significativa dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro di alto profilo, interamente dedicato all'analisi e allo sviluppo di questo comparto strategico. La blue economy, per sua natura, include tutte le attività economiche intrinsecamente legate al mare, rappresentando un motore vitale per la regione. Tra le sue componenti essenziali si annoverano la portualità, con i suoi traffici e le infrastrutture, la cantieristica navale, fiore all'occhiello dell'industria locale, la logistica marittima, fondamentale per gli scambi commerciali, la pesca, con le sue tradizioni e innovazioni, e il turismo costiero, attrattiva principale per visitatori da ogni dove.

Questi elementi costituiscono veri e propri pilastri portanti per l'economia non solo regionale ma anche per l'intero sistema produttivo nazionale.

La Liguria: fulcro dell'economia marittima globale

Nel corso dell'evento, il sindaco Bucci ha voluto mettere in risalto la centralità strategica della Liguria, evidenziandone il ruolo preminente non solo nel contesto italiano ma anche su scala internazionale per quanto riguarda l'ampio spettro delle attività marittime. Con enfasi, ha dichiarato: "La Liguria è leader nell'economia del mare", sottolineando come la regione si distingua in modo particolare per la sua spiccata capacità di promuovere l'innovazione tecnologica, di garantire la sostenibilità ambientale delle operazioni e di favorire attivamente la crescita occupazionale all'interno del comparto marittimo.

Un insieme di fattori che la rende, a tutti gli effetti, un punto di riferimento imprescindibile e un modello da seguire per lo sviluppo sostenibile del settore.

Prospettive e investimenti per la blue economy ligure

L'incontro ha fornito un'importante occasione per analizzare e ripercorrere i dati e i numeri significativi che delineano il profilo della blue economy ligure. Questo settore vitale coinvolge attivamente migliaia di addetti altamente qualificati e vede la presenza di un tessuto imprenditoriale composto da numerose imprese specializzate, che operano con eccellenza. Le attività chiave che lo compongono spaziano dalla gestione efficiente e moderna dei porti, alla costruzione e manutenzione all'avanguardia di navi di ogni tipo, all'organizzazione complessa della logistica marittima, alle pratiche di pesca rispettose dell'ambiente e all'ampia e diversificata offerta di turismo legato al mare.

Il sindaco Bucci ha reiterato con convinzione l'importanza cruciale di indirizzare investimenti mirati e consistenti verso la formazione professionale e la ricerca scientifica. Questo impegno costante è considerato essenziale per mantenere e rafforzare l'elevata competitività della regione sul mercato globale e per stimolare la creazione di nuovi e qualificati posti di lavoro in un comparto in continua e rapida evoluzione.

Alla discussione hanno partecipato attivamente numerosi rappresentanti istituzionali di rilievo, influenti operatori economici e le principali associazioni di categoria, tutti concordi nel riconoscere il ruolo strategico e insostituibile della Liguria per l'intera economia marittima italiana.

Il sindaco ha concluso i lavori dell'incontro evidenziando con chiarezza che "la blue economy rappresenta una delle principali opportunità di sviluppo per il territorio", configurandosi come un potente motore di crescita economica e sociale da valorizzare pienamente per il futuro prospero della regione.