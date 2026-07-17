L'inflazione nell'eurozona ha registrato un significativo rallentamento nel mese di giugno 2026, attestandosi al 2,8%. Questo dato segna un calo rispetto al 3,2% rilevato a maggio e si confronta con il 2,0% registrato un anno prima. L'inflazione annuale dell'Unione europea ha seguito un andamento simile, scendendo al 2,9% a giugno rispetto al 3,3% di maggio, mentre dodici mesi prima si attestava al 2,3%. Queste cifre sono state ufficialmente pubblicate da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, che ha pienamente confermato le stime preliminari.

Dettagli sul rallentamento dell'inflazione

Il rallentamento dell'inflazione, come evidenziato dai dati di Eurostat, ha interessato in modo uniforme sia l'area dell'euro che l'intera Unione europea. La crescita complessiva dei prezzi ha mostrato una netta riduzione rispetto ai mesi precedenti, raggiungendo il livello più basso da settembre 2023. Un indicatore chiave di questa tendenza è l'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come i prezzi dell'energia e degli alimentari; essa è scesa al 2,4%, rispetto al 2,6% registrato a maggio. Sebbene l'inflazione energetica rimanga il principale fattore trainante dell'aumento dei prezzi, con un valore dell'8,7%, ha comunque mostrato un significativo raffreddamento rispetto al 10,8% del mese precedente.

Anche altri settori hanno contribuito a questo calo: i servizi hanno registrato un'inflazione del 3,2%, in diminuzione dal 3,5%, mentre i prezzi di alimentari, alcol e tabacco sono scesi all'1,6% dal 1,9%.

Confronto tra i Paesi dell'eurozona

Analizzando i dati a livello nazionale, emerge un quadro diversificato tra i Paesi dell'area euro. Malta ha registrato il tasso di inflazione annuale più basso a giugno, con un notevole 1,9%. Seguono da vicino la Francia e l'Estonia, entrambe con un tasso del 2,0%. Anche Germania e Finlandia si sono posizionate al di sotto della media dell'eurozona, riportando rispettivamente il 2,4% e il 2,7%. All'estremo opposto, la Lituania ha segnato il tasso più elevato con il 5,5%, seguita dalla Bulgaria al 5,3%, dalla Croazia al 4,2% e da Cipro al 4,0%.

Le variazioni su base mensile hanno mostrato diminuzioni dei prezzi in diversi Paesi: Belgio, Bulgaria, Estonia e Lussemburgo hanno registrato un calo dello 0,4%, mentre Francia, Austria e Finlandia hanno visto una riduzione dello 0,3%. Le maggiori variazioni mensili positive sono state osservate a Malta (+1,0%), Cipro (+0,8%), e in Spagna e Lituania (entrambe con un aumento dello +0,6%).

Il ruolo di Eurostat

Il ruolo di Eurostat, in questo contesto, è di fondamentale importanza. Essendo l'ufficio statistico ufficiale dell'Unione europea, si occupa della meticolosa raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici ufficiali che riguardano tutti i Paesi membri. Le statistiche pubblicate da Eurostat non sono semplici cifre, ma costituiscono un riferimento essenziale e autorevole per l'orientamento delle decisioni di politica economica e monetaria, sia all'interno dell'intera Unione europea che, in particolare, nell'area dell'euro.