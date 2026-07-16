A Torino, il 16 luglio 2026, è stato siglato un Memorandum of Understanding tra la Camera di commercio di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo, segnando un passo decisivo per il rilancio del Polo Fieristico del Lingotto. Questa intesa mira a trasformare il Lingotto Fiere in una delle principali infrastrutture fieristiche e congressuali del Nord-Ovest.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha definito l'accordo come un “passo importante nel percorso di valorizzazione e rilancio del Polo Fieristico del Lingotto di Torino”. Cirio ha evidenziato il ruolo propulsivo della Regione, che fin dalle fasi iniziali ha promosso l'interlocuzione con enti locali, istituzioni e fondazioni bancarie, portando alla collaborazione odierna tra Camera di commercio e Compagnia di San Paolo per un piano di sviluppo e crescita.

“Siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte, con investimenti concreti convinti che Torino e il Piemonte meritino un centro fieristico moderno, nuovo e capace di diventare sempre di più un punto di riferimento nazionale e internazionale per gli appuntamenti convegnistici e fieristici”, ha affermato Cirio. Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di trasformazione urbana dell'area sud di Torino, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Lingotto come motore di sviluppo economico e attrazione di investimenti.

Dettagli dell'accordo e obiettivi strategici

Il Memorandum of Understanding stabilisce i principi fondamentali dell'operazione e avvia ufficialmente la fase di dialogo con tutti i soggetti coinvolti.

Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino, ha sottolineato che l'iniziativa, pur nascendo dalla collaborazione dei due enti, è apertamente destinata ad accogliere la partecipazione di altre istituzioni e realtà cittadine interessate a contribuire a questo progetto strategico.

Il piano prevede un significativo intervento di riqualificazione e ammodernamento tecnologico del complesso fieristico. Saranno potenziati gli spazi espositivi e congressuali, con l'obiettivo di creare una piattaforma moderna e integrata, capace di ospitare manifestazioni di rilievo internazionale. Questa rigenerazione si inserisce armonicamente nel processo di rinnovamento urbano che caratterizza l'area sud del capoluogo piemontese.

Impatto sul territorio e fasi di attuazione

Il rafforzamento del sistema fieristico e congressuale è considerato un'infrastruttura di importanza strategica per l'intero Nord-Ovest. I promotori ritengono che genererà significative ricadute economiche sul tessuto produttivo locale, favorendo l'arrivo di nuovi investimenti, attrarre talenti e incrementare il turismo legato agli eventi. Torino e il Piemonte, che hanno già dimostrato la capacità di attrarre grandi eventi internazionali, puntano ora a replicare tale successo anche nel comparto fieristico, diventando un polo di attrazione per appuntamenti business e convegnistici.

L'operazione seguirà un percorso strutturato in diverse fasi. Si inizierà con la definizione del perimetro del progetto e la negoziazione con gli attuali proprietari della struttura.

Successivamente, sarà effettuata la verifica di congruità dell'accordo da parte dell'Agenzia del Demanio, un passaggio indispensabile prima dell'approvazione definitiva dell'investimento da parte della Camera di commercio di Torino. Il progetto rimane aperto all'ingresso di ulteriori soggetti istituzionali, con la prospettiva di ampliare la partnership e consolidare ulteriormente il ruolo del Lingotto Fiere come polo di riferimento per Torino e per il Nord-Ovest.