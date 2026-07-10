La competitività del Made in Italy nel settore agroalimentare si rafforza attraverso la potenza della filiera, grazie a una logistica integrata. Questo è il messaggio centrale emerso dal Forum di Roma, dove Davide Falteri, presidente di Federlogistica, ha sottolineato il ruolo cruciale della logistica come principale fattore di successo per il comparto.

Intervenendo al Forum “Il quadro internazionale e la movimentazione dell’agroalimentare italiano”, promosso da Acli Terra presso la sede del CREA, Falteri ha evidenziato come la crescente domanda proveniente dai mercati asiatici, sempre più esigenti in termini di qualità, sicurezza alimentare e tracciabilità, renda la logistica un elemento decisivo.

Un vero e proprio «salto di qualità» per il Made in Italy, ha spiegato Falteri, è realizzabile solo attraverso una supply chain capace di garantire un dialogo costante tra le aree di produzione e quelle di consumo. In questa prospettiva, la costruzione di una rete logistica integrata che connetta Italia, Penisola Iberica e America Latina rappresenta un passo fondamentale per accompagnare le eccellenze agroalimentari italiane sui mercati internazionali.

Il mercato globale della logistica agroalimentare (food logistics) è stimato in oltre 150 miliardi di dollari e continua a espandersi con un tasso medio annuo del 7-9%, incidendo per quasi il 15% sul valore finale del prodotto. Il segmento della logistica a temperatura controllata (cold chain logistics) supera i 300 miliardi di dollari, con previsioni di raggiungere i 500-700 miliardi entro il 2030.

In Italia, l'impatto economico della logistica si attesta sui 35-40 miliardi di euro all’anno, includendo trasporto, magazzinaggio, distribuzione e servizi correlati. Nell'area sudamericana, il Mercosur si conferma uno dei maggiori esportatori mondiali di prodotti agricoli e alimentari, con un valore di circa 150 miliardi di dollari annui.

Il Forum di Roma e le sinergie per la logistica

Il Forum internazionale, tenutosi l’8 luglio 2026 presso la sede del CREA a Roma, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, accademici e operatori del settore logistico, tra cui Davide Falteri. L’iniziativa, promossa da Acli Terra, si inserisce in un più ampio percorso volto a creare convenzioni e sinergie tra diverse organizzazioni, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti che rafforzino la filiera logistica e potenzino i collegamenti internazionali.

Durante il dibattito è stato ampiamente riconosciuto come la logistica integrata rappresenti un deficit storico in molte aree del Paese, con significative ripercussioni sull’economia generale e, in particolare, sui settori agroalimentare e della pesca. Le persistenti carenze infrastrutturali non solo generano perdite economiche, ma ostacolano anche una remunerazione equa per i produttori. Spesso, i parametri logistici tendono a privilegiare la quantità a discapito della qualità dei prodotti, un elemento che costituisce invece il vero tratto distintivo e il valore aggiunto dell'export italiano.

L'impatto economico del settore logistico italiano

Il settore logistico italiano movimenta annualmente oltre 1.200 milioni di tonnellate di merci, generando un valore nazionale di 94,3 miliardi di euro e un fatturato nel comparto “conto terzi” che supera i 120 miliardi.

Questa filiera strategica contribuisce per il 9% al PIL italiano, impiega 1,4 milioni di addetti e registra un tasso di crescita annuo del 3,63%. L’evento ha ribadito con forza la necessità impellente di avviare una nuova stagione di investimenti nelle infrastrutture strategiche, considerati essenziali per sostenere e incrementare la competitività del Made in Italy sui complessi mercati globali.