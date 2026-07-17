Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha ribadito l'impegno del governo nel rivoluzionare il modello agricolo italiano. Durante un incontro a Lamezia Terme il 17 luglio 2026, il ministro ha evidenziato gli ingenti investimenti e le semplificazioni normative attuate negli ultimi tre anni, definendo l'azione dell'esecutivo come la più incisiva nella storia repubblicana in termini di protezione e sviluppo del settore. All'evento hanno partecipato i vertici di Confagricoltura nazionale e regionale, insieme all'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo.

Lollobrigida ha inoltre posto l'accento sulla trasformazione dell'immagine della Calabria, regione che "in questi ultimi anni si è distinta per la capacità di affermare la sua qualità sui mercati nazionali e internazionali". Il ministro ha sottolineato come la narrazione sulla Calabria sia cambiata: non più associata a problematiche passate, ma riconosciuta per la sua capacità di "produrre il bene, il buono, di saperlo vendere creando ricchezza e lavoro". Ha inoltre enfatizzato l'importanza del dialogo continuo con le associazioni di categoria, annunciando l'avvio di un ciclo di confronti, a partire da quello con Confagricoltura, per affrontare le sfide e le opportunità del comparto agricolo.

Vinitaly a Sibari: vetrina per l'agroalimentare calabrese

La presenza del ministro Lollobrigida in Calabria è stata anche l'occasione per l'inaugurazione del Vinitaly and the City, ospitato dal 17 al 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari. L'evento rappresenta una straordinaria vetrina per il vino calabrese, definito da Lollobrigida "un prodotto eccezionale delle nostre terre, accanto all'olio". L'assessore regionale Gianluca Gallo ha rimarcato il valore promozionale dell'iniziativa per l'intero settore agroalimentare, l'enogastronomia e il territorio. Ha evidenziato i recenti dati economici che attestano la Calabria tra le regioni con maggiore crescita del PIL e dell'export agroalimentare, oltre a un significativo incremento del turismo enogastronomico.

Gianni Bruno, direttore generale vicario di Veronafiere, ha ricordato che Vinitaly, giunto alla 59ª edizione, continua a rafforzare il legame tra produttori e consumatori. L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di buyer internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti e Brasile, con un focus sull'enoturismo come opportunità concreta di sviluppo. Il Parco Archeologico di Sibari, recentemente riaperto dopo i danni causati da eventi meteorologici, arricchisce l'offerta con la mostra "Orghia. Riti e miti delle messi e del grano", visite guidate al tramonto e nuove installazioni luminose. L'evento si estenderà anche a Reggio Calabria l'8 e 9 agosto, con un programma che include iniziative sui grani antichi, show cooking, degustazioni e concerti.

Istituzioni e rilancio del territorio

All'inaugurazione del Vinitaly a Sibari hanno presenziato, oltre al ministro Lollobrigida, anche il ministro della Cultura Giuli e numerose autorità locali. Il sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, e il direttore del Parco archeologico di Sibari, Filippo Demma, hanno sottolineato l'importanza dell'evento come momento di riscatto per il sito archeologico e per l'intera area, precedentemente colpita da calamità. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo della manifestazione nella città, vedendola come un'opportunità per promuovere l'immagine di Reggio e favorire un ritorno alla normalità.